De leidinggevende lijdt

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

Bij het nieuwe hybride werken krijgt vooral de middenmanager het moeilijk.

We debatteren ons te pletter over hoe hybride werk eruit moet zien. Maar één persoon blijft in het verdomhoekje zitten. Is er iemand die aan de leidinggevenden denkt?

U kent ondertussen het ABC van hybride werk. Uw organisatie port u aan om terug naar kantoor te komen, maar is daar voorlopig voorzichtig in: 'Als het u zou believen, hoeveel dagen en uren per week zou u, als het niet te veel gevraagd is en geen onnodige overlast betekent, ons willen verblijden met uw welkome aanwezigheid in onze Brusselse kantoren?' Ergens tussen een en vijf dagen was het voorspelbare antwoord en daarmee barstte het vuurwerk van goedbedoeld advies los over hoe je het zooitje best organiseert.

Wat betekent dat voor wie leiding geeft aan een team? Ik heb het niet over CEO's en topmanagers, maar het middenkader, de lijnmanagers die een team van 5 tot 50 personen leiden. In de nieuwe hybride plannen krijgen zij vaak een veeg uit de pan: 'Ze moeten niet alles willen controleren, maar flexibiliteit en autonomie geven aan hun teamleden.' Zeker, geen discussie. Maar ik zie weinig aanbevelingen over hoe dat in zijn werk zal gaan in een hybride omgeving. Is de wereld veranderd voor die leidinggevenden sinds maart 2020? U vraagt het zich af. Ik ook. Gelukkig zijn er slimme onderzoekers die dat bestuderen.

Tijdsbesteding

Julian Birkinshaw (London Business School) en zijn team onderzochten hoe de tijdsbesteding van managers verschoof. Een manager heeft normaal nood aan de aandachtsspanne van een 3-jarige. De helft van de activiteiten van een manager duurt minder dan negen minuten en misschien 10 procent van de activiteiten duurt langer dan een uur. Het merendeel van de contacten die managers hebben, is ad hoc, ongepland en geïmproviseerd. Dat is dramatisch veranderd bij virtueel werk.

Zoom-calls zijn vooraf ingepland, duren vaak een uur en zelden minder dan een half uur. Terwijl een manager vroeger maar een paar dagen nodig had om even bij te praten met alle teamleden, kan dat nu gauw een paar weken duren. Niet even snel je hoofd kunnen binnensteken om te vragen hoe het gaat, was het meest frustrerend.

Goede managers hebben een zesde zintuig voor persoonlijke problemen. Maar dat zintuig lijkt gesaboteerd in virtuele tijden.

Goede managers hebben een zesde zintuig voor persoonlijke problemen. Empathie en een luisterend oor voorkomen veel problemen. Dat zintuig lijkt gesaboteerd in virtuele tijden. Managers kunnen weliswaar hun tijd efficiënter gebruiken. Omdat ze erop vertrouwen dat mensen thuis productief zijn, richten ze hun aandacht minder op interne vergaderingen en meer op externe contacten. Ook kunnen ze beter geconcentreerd werken, problemen oplossen en beslissingen nemen.

Maar alle mensgerichte activiteiten zijn moeilijker. Hoe haal je het beste uit je team als je er niet meer middenin kan staan? Hoe ontzenuw je een conflict als je elke Zoom-meeting op voorhand moet inplannen? Vooral jonge, onervaren leidinggevenden stelden tijdens de pandemie gefrustreerd vast dat ze er voor spek en bonen bijliepen, niet over de juiste informatie beschikten en moeilijk vat kregen op de situatie. Ook kreeg de klassieke ‘people’ manager het moeilijk.

Hoe digitaler we werken, hoe belangrijker menselijk leiderschap wordt.

Dat wordt een uitdaging voor de postcovidmanager. In de voorbije 20 jaar zagen we een evolutie naar coachend en ondersteunend leiderschap. En hoe digitaler we werken, hoe belangrijker menselijk leiderschap wordt. Maar zo’n leiderschapsstijl vraagt présence, aanwezigheid, zichtbaarheid.