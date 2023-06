De motor van onze welvaartsgroei valt stil

Productiviteitsgroei is cruciaal als motor voor onze welvaart, maar die motor valt stil. Digitalisering kan een oplossing bieden. Stel die centraal in een ernstige productiviteitsagenda.

In essentie bepalen twee factoren de welvaart in een economie: hoeveel mensen werken en hoeveel output zij gemiddeld genereren, de productiviteit per werkende. Zaken als onze welvaartsstaat, het onderwijs, de gezondheidszorg en huisvesting worden mogelijk gemaakt door de combinatie die twee factoren.

De haperende productiviteitsgroei moet met ruime voorsprong de belangrijkste bezorgdheid van onze overheden zijn.

In het verleden speelden beide factoren een belangrijke rol voor onze welvaartsgroei. Ze droegen de voorbije 25 jaar elk voor ongeveer de helft bij aan de toename van de economische activiteit. Dat beeld gaat de komende decennia structureel veranderen. Door de demografische transitie neemt het potentieel om meer mensen aan het werk te krijgen fors af. Volgens de inschatting van het Planbureau moet 90 procent van de welvaartsgroei in de komende 50 jaar van toenemende productiviteit komen.

Het belang van productiviteitsgroei als motor voor onze welvaart is dus enorm. Maar net nu is die motor zo goed als stilgevallen. De productiviteitsgroei vertraagt in zowat alle industrielanden al decennia. Vooral de cijfers van de jongste 15 jaar zijn ronduit verontrustend. Mogelijk zijn die vertekend door de recente crisissen. Zo is de volledige impact van de coronacrisis op de productiviteitsgroei nog niet helemaal duidelijk. Het blijft afwachten hoe het structureel toegenomen thuiswerk uiteindelijk de productiviteit zal beïnvloeden.

België hoort niet bij de top als het over digitalisering gaat, en lijkt ook niet klaar om daar de komende jaren verandering in te brengen.

Als we er niet in slagen de productiviteitsgroei opnieuw gevoelig op te krikken ziet het er niet goed uit voor de toename van onze welvaart. Die is nochtans nodig om de vergrijzing op te vangen en om de welvaartsstaat verder te versterken in de komende decennia. Los van meer zichtbare uitdagingen, zoals de begroting of meer mensen aan het werk krijgen, zou de haperende productiviteitsgroei daarom met ruime voorsprong de belangrijkste bezorgdheid van onze overheden moeten zijn.

De trend keren vereist veel meer inspanningen om de kwaliteit van het onderwijs op te krikken, meer productiviteitsverhogende overheidsinvesteringen, een meer groeivriendelijke fiscaliteit en meer focus op innovatie.

Misschien redt digitalisering de komende jaren onze productiviteitsgroei. De digitale versnelling, vooral dankzij artificiële intelligentie, heeft een enorm potentieel. Ook dat zal niet vanzelf gaan. België hoort zeker niet bij de top als het over digitalisering gaat, en lijkt ook niet klaar om daar de komende jaren verandering in te brengen.