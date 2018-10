De nieuwe oude burgemeester

De kans lijkt groot dat de nieuwe burgemeester van Brussel dezelfde zal zijn als de huidige. Weinigen zouden daar geld op hebben ingezet toen de PS’er Philippe Close een jaar geleden de plaats innam van Yvan Mayeur, die na het Samusocial-schandaal met pek en veren de stad werd uitgejaagd. Close moest de meubelen redden voor zijn partij. Dat leek een onmogelijke, zo niet aartsmoeilijke opgave.

Schermvullende weergave ©Photo News

Maar toen de etterbuil barstte en voor het eerst in de geschiedenis een Brussels burgemeester moest aftreden, werd het politieke dier in Close wakker. Hij besefte onmiddellijk dat hij een jaar had om de excessen van Mayeur te doen vergeten en zichzelf en zijn partij een nieuw imago aan te meten. Het was pompen of verzuipen. Dicht bij de verkiezingen lijkt Close in zijn opdracht geslaagd.

Dat heeft hij te danken aan zes factoren. De eerste is ongetwijfeld zijn charisma en karakter. Hij profileerde zich snel als de nieuwe sterke man die de stad nodig had. Hij kende ook de zwakke punten die Mayeur in korte tijd onpopulair hadden gemaakt: diens arrogantie en onbestaande luisterbereidheid. Close stelde zich meteen anders op en ging in tegenstelling tot zijn voorganger luisteren naar de klachten van de handelaars in de verkeersvrije voetgangerszone. Hij liet ook de aanslepende werken versneld uitvoeren.

Impact

Hij profiteerde ook van een tweede factor: de tijd. Als er verkiezingen waren geweest vlak na Samusocial, zou de PS een grote electorale rekening gepresenteerd gekregen hebben. Maar na een jaar zwakt de impact van om het even welk politiek schandaal heel erg af.

Zelden werd Close erop gewezen dat hij zich als witte ridder profileert, maar dat hij jarenlang de mandatenkampioen van Brussel was.

Factor drie: Close nam meteen een assertieve positie in. Dat kon hij doen omdat Mayeur snel van het toneel was verdwenen. De vorige burgemeester was de ideale zondebok, die Close in staat stelde iedereen te laten geloven dat het na diens vertrek allemaal anders zou worden. Hij voegde de daad bij het woord door de politieke mandaten drastisch te beperken en het aantal vzw’s te verminderen.

De vierde factor: de goed geoliede machine die de machtspartij PS blijft en die door een sterk uitgebouwd cliëntelisme kan blijven vertrouwen op haar traditioneel electoraat, dat vaak uit eigenbelang geen reden ziet om op een andere partij te stemmen. Een bedenkelijk teken daarvan zijn de PS-affiches die de gevels van louche prostitutiecafés sieren...

Tegenstander

De waarschijnlijke overwinning van Close komt er ook door een vijfde factor: het ontbreken van een sterke tegenstander. De populaire Joëlle Milquet (cdH) verdween door een schandaal en de liberale lijsttrekker Alain Courtois liep veel schade op door het Eurostadion-debacle. De Ecolo-Groen-lijst is zowat de enige die Close kan bedreigen. Tenminste, als ze een monsterscore haalt en de sjerp kan opeisen.

Maar misschien is de zesde factor wel de belangrijkste: als Close in zijn opzet slaagt om burgemeester van Brussel te blijven, dan heeft hij dat ook te danken aan de weinig kritische vragen van de pers. Het leek er vaak op dat journalisten hem een kans wilden geven en liever niet opnieuw het verleden oprakelden. Zelden werd hij erop gewezen dat hij zich nu als witte ridder profileert, maar dat hij jarenlang de mandatenkampioen van Brussel was, volop profiteerde van het vzw-systeem en daar blijkbaar geen ethische problemen mee had.

Close komt op met een tweetalige lijst, in rechtstreekse concurrentie met de Vlaamse socialisten. Een zoveelste voorbeeld van de slimme strategie die hij sinds een jaar heeft uitgezet.