De nieuwe school

Volledig digitaal onderwijs is een illusie, maar corona opende de weg naar een hybride onderwijsvorm.

Na twee jaren dweilen met de coronakraan open kunnen onze kinderen eindelijk weer min of meer normaal naar school. De meesten kijken er hard naar uit hun vrienden weer te zien. Je leert uiteindelijk evenveel van je leeftijdsgenoten als van online lessen. En de meesten zijn ook blij dat ze het huis uit kunnen en iets anders kunnen zien dan het computerscherm. De ouders zijn niet alleen blij voor hun kinderen, maar ook met de extra tijd en ruimte.

Onze kinderen zullen moeten wennen aan hun terugkeer van de virtuele naar de echte wereld. Je kan niet meer uit je bed rollen om de les te volgen in je pyjama, vanuit de zetel met de cornflakes bij de hand, de camera uit, de microfoon op mute. Je bent weer te zien, te horen en te ruiken. Het wordt op tijd opstaan om naar school te gaan, en daar fris gewassen en min of meer netjes gekleed in de klas te zitten. Zonder je eigen muziek, sociale netwerken of vers sapje gebracht door een van je thuiswerkende ouders.

Het is bang afwachten hoe het staat met het niveau.

Ze zullen niet langer filmpjes kunnen kijken of met elkaar chatten op sociale media tijdens de les. Kunnen hun leerkracht niet langer het zwijgen opleggen met een druk op de knop. Moeten opnieuw antwoorden op een rechtstreekse vraag. Spreekbeurten geven waarbij ze hun medeleerlingen zien en door hen gezien worden. Hun vragen echt stellen in plaats van ze te tikken in het chatvenster van de digitale les. Hoognodige sociale vaardigheden worden weer aangescherpt.

Het is bang afwachten hoe het staat met het niveau. Ondanks de heroïsche inspanningen van leerkrachten, leerlingen en ouders om het onderwijs zo goed mogelijk voort te zetten hebben sommige jongeren niet alle begincompetenties voor dit schooljaar volledig verworven. Bij sommige gezinnen heeft corona hard ingehakt op de kwaliteit van de leerervaring. Dat hing niet alleen af van de ouderlijke ondersteuning, maar ook van een snelle internettoegang, een goede computer en een rustige omgeving. Dat wordt bijspijkeren.

Leerkrachten

Ook voor de leerkrachten is het aanpassen. Ze hebben net de enorme inspanning geleverd om hun onderwijs te digitaliseren, met nieuwe cursussen, lesvormen en testvormen. Maar ze hebben ook ondervonden hoe lastig het is les te geven voor een klas zwarte schermen, zonder echte interactie of feedback. Ondanks alle digitale snufjes gaat niets boven het aanvoelen van een echte klas. Een goede leerkracht voelt onmiddellijk wanneer de leerlingen niet meer volgen en pauze of extra uitleg nodig is.

Corona heeft geïllustreerd dat puur digitaal onderwijs een illusie is.

Corona heeft geïllustreerd dat puur digitaal onderwijs een illusie is. Voor de meeste leerlingen en leerkrachten werkt dat niet. Tien jaar geleden werd ten onrechte voorspeld dat Massive Open Online Courses of MOOC’s het onderwijs zouden overnemen. Nu weten we dat niets op kan tegen persoonlijk contact met een enthousiaste en gemotiveerde leerkracht, in een echte klas waar leerlingen met elkaar kunnen praten.

Maar we mogen de digitale baby niet met het coronabadwater weggooien. Nu alle scholen, leerkrachten en leerlingen stilaan vertrouwd zijn met de digitale wereld lijkt het zinvol niet terug te keren naar het verleden, maar een hybride onderwijsmodel uit te bouwen. De weerstand die we moeten overwinnen bij elke verandering ligt lager, omdat de meeste scholen noodgedwongen geëxperimenteerd hebben met digitale leervormen en geïnvesteerd hebben in digitale middelen. Corona biedt een historische kans op onderwijsvernieuwing.

In een hybride model is ruimte voor lesvideo’s en kennisclips, waarbij leerlingen de theorie kunnen vertragen, terugspoelen of versnellen om de kennis in hun eigen tempo te verwerven, zonder de mogelijk storende invloed van de klas of medeleerlingen. Bovendien is er ruimte voor extra uitdagend materiaal voor de snelle leerlingen. Maar de leerlingen komen wel degelijk naar de klas en zien hun leerkracht en medeleerlingen. Dat hoeft niet elke dag of elk uur van de normale schooldag.