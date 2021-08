Het streven naar een liberale hegemonie was altijd het doel van de VS. Het was het voorwendsel voor desastreuze oorlogen.

Het drama in Kaboel is de onttovering van de geopolitiek en het failliet van de liberale hegemonie als internationale multiplicator van liberale democratieën. De humanitaire crisis in Afghanistan is een zoveelste blamage voor het buitenlands beleid van de Verenigde Staten. Ze is het zoveelste bewijs dat social engineering niet werkt. Het bewijst dat je een tribale, archaïsche maatschappij niet in een oogwenk omtovert in een goedwerkende democratie van vrije en gelijke burgers. Toch was dat het doel van de Verenigde Staten. Een doel dat diep in de politieke wortels van het Amerikaanse liberalisme verankerd zit en waar de onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776 de eerste en voornaamste uitdrukking van was.

Een van de kernprincipes van het liberalisme is het verdedigen en garanderen van de rechten van individuen. De wil om dat voor je eigen burgers te doen is vanzelfsprekend. De neiging om dat ook voor individuen in onvrije samenlevingen te willen doen is dat veel minder. Vooral wanneer autocraten massaal hun eigen bevolking de dood in jagen, zoals in Rwanda en Bosnië, lijkt die neiging onweerstaanbaar te worden. De wil om individuen overal ter wereld te beschermen muteert al snel in een strategie om overal liberale democratieën te willen stichten omdat die de bescherming van de rechten van het individu al een kernopdracht zien.

Wapenarsenaal

De axioma’s van de liberale hegemonie zijn eenvoudig. Hoe mee liberale democratieën, hoe groter de kans op een algehele pacificatie van het internationaal speelveld, hoe groter de economische return on investment in termen van stabiliteit en verstrengeling van economische banden en hoe sterker de geopolitieke impact van de grootste democratie met het grootste wapenarsenaal.

De verspreiding van de liberale democratie en het kapitalistisch systeem dat ze ondersteunt, was de hoeksteen van de doctrine van Bush jr. en het meest populaire voorwendsel voor de desastreuze oorlogen die daaruit voortvloeiden.

Elihu Root, de Nobelprijswinnaar voor de Vrede (1912) maar vooral bekend als Amerikaanse minister van oorlog onder de presidenten William McKinley en Theodore Roosevelt, zei ooit dat om de veiligheid van een democratie te garanderen het een primordiale opdracht is haar vijanden waar en wanneer het kan te vernietigen. De wereld kon volgens hem niet deels democratisch, deels autocratisch zijn.

In volle Vietnamoorlog stelde Dean Rusk, toen Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, dat ‘de Verenigde Staten niet veilig zijn zolang de volledige internationale omgeving ideologisch niet veilig is’.

Westpoint

Hetzelfde verhaal in het discours van Bush junior toen hij op 1 juni 2002 in de militaire academie van Westpoint zijn doctrine helder uiteenzette. De verspreiding van de liberale democratie en het kapitalistisch systeem dat ze ondersteunt, was de hoeksteen van zijn doctrine en het meest populaire voorwendsel voor de desastreuze oorlogen die daaruit voortvloeiden.

Streven naar een liberale hegemonie was altijd al het doel van de Verenigde Staten en werd gematerialiseerd door wat Charles Krauthammer in 1990 het unipolair moment noemde. Het moment waarop de VS als enige supermacht overbleven na de val van de Sovjet-Unie en de godzillastatus bereikten. De VS konden wegens geopolitieke belangen soevereine naties binnenvallen, zonder noemenswaardige oppositie tegen te komen. Maar de theorie van internationale betrekkingen voorspelt dat een unipolair internationaal systeem de opkomst van nieuwe grootmachten en een snelle terugkeer naar machtsevenwicht versnelt. Het doel: de macht van de vooraanstaande staat beperken en het systeem in zijn 'natuurlijke' staat van multipolariteit herstellen. Dat zien we vandaag gebeuren, denk aan de steile opkomst van China en de herwonnen assertiviteit van Rusland.

Afghanistan leert ons dat het niet verstandig is (militair noch economisch) volledig afhankelijk te zijn van bondgenoten.

Terwijl de VS miljarden dollars verloren in een uitzichtloze situatie in Afghanistan en Irak, lag de focus van China op de versteviging van zijn greep op Afrika, het verbeteren van de handelsrelaties met het Midden-Oosten en het veranderen van de status quo in de Zuid-Chinese Zee. China is goed op weg een regionale hegemoon te worden die vrij kan handelen en waarvan de economische en militaire oppermacht een tegengewicht voor dat van de VS vormt.