De onvermoede gevolgen van de klimaatverandering

De strijd tegen klimaatverandering is belangrijk in de strijd tegen terreur.

Hind Fraihi freelancejournaliste en columniste

‘Belgische klimaatzaak verzuipt in bureaucratie’, kopte het Nederlandse dagblad Trouw op 22 november 2017. De krant beschrijft hoe de dagvaarding van de vereniging Klimaatzaak stilaan verzuipt in het moeras van procedures en vertragingsmanoeuvres van ons justitieapparaat. Met hun dagvaarding wilden de 33.900 mede-eisers van de Klimaatzaak de Belgische staat dwingen eindelijk werk te maken van efficiënte maatregelen om de CO2-uitstoot drastisch naar beneden te halen.

In een land met vier klimaatministers en een ingewikkelde staatsvorm is dat niet eenvoudig. Om te voorkomen dat ze hun zaak voor vier rechtbanken moesten bepleiten en eventueel vier verschillende uitspraken zouden krijgen, werd Frans als proceduretaal gekozen. De Vlaamse regering liet echter al snel weten dat ze weigert om de zaak in het Frans in behandeling nemen. Zij eist een procedure in het Nederlands. Afgelopen week besliste het Hof van Cassatie om zijn uitspraak over deze eis andermaal uit te stellen. Deze keer naar 20 april. Als er op die dag effectief een uitspraak valt, zal de Klimaatzaak daar ruim twee jaar op hebben gewacht. En dan is alleen nog maar de taal waarin de procedure moet verlopen vastgelegd.

De opwarming van de aarde heeft echter geen geduld voor procedureslagen en taalkwesties. Terwijl het klimaat langzaam maar gestaag verandert, worden meer en meer directe gevolgen van de opwarming zichtbaar. Wetenschappers verzamelen steeds meer data die een directe link leggen tussen het veranderende klimaat en natuurrampen als overstromingen, orkanen en droogte.

Kaapstad valt wellicht op 9 juli, Day Zero, zonder water. De Zuid-Afrikaanse miljoenenstad is daarmee de eerste metropool die directe gevolgen van de opwarming ondervindt. Maar niet de laatste. De VN heeft berekend dat in dit tempo tegen 2025 twee derde van de wereldbevolking niet meer over voldoende water beschikt. Bij de migratiestromen die daardoor in beweging komen, verbleken de golven Syrische vluchtelingen die bij sommigen in Europa een verlangen naar hogere muren en prikkeldraad hebben aangewakkerd.

Het klimaat eist slachtoffers die geen andere bedoeling hebben dan een (beter) bestaan uit te bouwen in landen die minder erg worden getroffen door natuurrampen. Ironisch genoeg zijn dat net die landen die sinds de industriële revolutie een grote rol hebben gespeeld in de uitstoot van broeikasgassen, massaconsumptie en dus milieuvervuiling.

Maar er is nog een sinister neveneffect van de opwarming van de aarde. Uit een rapport van de Duitse denktank Adelphi blijkt dat de daaruit volgende natuurrampen en tekorten aan voedsel en water een perfecte voedingsbodem zijn voor terroristische groeperingen. Het wegvallen van de staatsstructuur en de toenemende wanhoop van de bevolking maken het voor terroristische organisaties makkelijker hun greep op de samenleving en haar grondstoffen te versterken. Natuurlijke hulpbronnen, er wordt mee gehandeld en gerekruteerd.

Adelphi haalt onder meer het voorbeeld aan van het Tsjaadmeer. Dat zoetwatermeer is vitaal voor het voortbestaan van ruim 30 miljoen mensen in Nigeria, Niger, Kameroen en Tsjaad. Het opwarmen van de aarde heeft het aantal regendagen in die regio sterk vermindert, waardoor het meer in omvang krimpt. Boko Haram, geaffilieerd aan Islamitische Staat, controleert in grote gebieden de toegang tot het meer, en beslist over wie er water krijgt en wie niet. Drinkwater wordt dan een exclusiviteit voor wie zich aansluit bij terroristen. En zo vallen ook planten en gewassen in slechte handen. Een grotere incentive kan je haast niet krijgen in deze door droogte, armoede en honger geplaagde streek.