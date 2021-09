De onvermoede valkuilen van digitaal werken

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

De versnelling in digitale toepassingen op het werk houdt te weinig rekening met ongewenste neveneffecten.

Ik ben een techno-optimist. Ik geloof dat we aan de rand staan van een nieuwe digitale revolutie die ons werkleven productiever zal maken en - duimen maar - ook meer voldoening zal geven. Maar techno-optimisme mag er niet toe leiden dat we op buikgevoel en enthousiasme elke nieuwe digitale toepassing onbekommerd omarmen. Soms is wat terughoudendheid nodig. Of moet je je wapenen tegen onvermoede neveneffecten. Ik geef drie voorbeelden, op basis van recent onderzoek, waarover we goed moeten nadenken als we de toekomst van digitaal werk vormgeven.

Heel wat organisaties gebruiken digitale algoritmes om grote hoeveelheden data te analyseren en aanbevelingen te genereren. Zo’n systemen kunnen de interacties analyseren tussen verkopers en klanten. Machinelearningalgoritmes geven verkopers vervolgens feedback hoe ze beter kunnen verkopen. Recent onderzoek toont aan dat dat uitstekend kan werken. Feedback op basis van algoritmes bleek van een hogere kwaliteit en verbeterde de prestaties van verkopers tot 12 procent meer dan feedback van een ‘echte’ manager. Tot aan de verkopers verteld wordt waar hun feedback vandaan komt. Verkopers die ontdekten dat de feedback die ze kregen van een digitaal algoritme afkomstig was, presteerden plots 5 procent slechter dan zij die ontdekten dat ze feedback van een persoon kregen. Onthoud: als mensen nieuwe technologie wantrouwen of de technologie communicatie ‘ontmenselijkt’, is ze gedoemd te mislukken.

Een jaar geleden ontdekten we ‘Zoom-fatigue’. Waarom zijn Zoom vergaderingen zo uitputtend? Het probleem zit in de camera’s. We moedigen mensen aan om hun camera aan te zetten op Zoom omdat dat makkelijker praat en het digitale gesprek menselijker maakt. Maar met een camera op je gezicht word je bewuster van jezelf en wil je jezelf zo goed mogelijk presenteren. Dat kost energie. Zoveel energie dat mensen zich niet alleen uitgeput voelen, maar ook minder deelnemen aan de vergadering en minder input geven. Dit nadelige effect blijkt het sterkst bij vrouwelijke medewerkers en nieuwkomers. Een experiment testte daarom uit wat gebeurt als mensen op bepaalde dagen de camera afzetten. Probleem opgelost: de vermoeidheid was plots veel minder en betrokkenheid op de vergadering hoger. Onthoud: Wat menselijk aanvoelt in digitale communicatie, is misschien niet voor iedereen wenselijk.

Mailverkeer

Mijn laatste aanbeveling gaat over een technologie die zo oud is als de straat. E-mail. Sinds Covid-19 werken meer mensen thuis, waardoor de grens tussen werk- en familietijd vervaagt. Er is meer avond- en weekendmailverkeer. Dat is niet noodzakelijk een probleem. Als ik een e-mail ’s avonds laat zend, hoeft de geadresseerde die mail niet direct te beantwoorden. Mensen hebben hun eigen flexibele werkschema’s en we gaan ervan uit dat collega’s zullen antwoorden als hen dat past.

Digitaal werk creëert stress door asymmetrische communicatiepatronen en ongelijke werkritmes.

Maar zo werken menselijke relaties niet. Er blijkt een fundamentele asymmetrie tussen het zenden en ontvangen van een e-mail. De ontvanger denkt onwillekeurig dat een e-mail veel urgenter is dan de zender bedoelde. Dat geeft stress en onrust bij de ontvanger, terwijl voor de verzender geen vuiltje aan de lucht is. Dat effect blijkt meer stresserend als zo’n mail buiten de werkuren wordt verzonden. U wilt nog snel de mailbox leegmaken voor u het weekend ingaat, maar door dat te doen creëert u stress bij andere mensen. De manier om dat stresseffect teniet te doen, is in de e-mail expliciet toelichten dat uw mail niet dringend is. Maar dat laten veel mensen na. Onthoud: Digitaal werk creëert stress door asymmetrische communicatiepatronen en ongelijke werkritmes. Neem niet klakkeloos aan dat uw collega’s weten hoe u denkt. Communiceer over verwachtingen en bescherm anderen tegen uw eigen werklust.