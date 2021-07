De onzichtbare gouverneur

De functie van Hoge Ambtenaar in Brussel is perfect overbodig.

Waarschijnlijk weten weinig Vlamingen dat in Brussel de functie van gouverneur is afgeschaft, maar meteen vervangen werd door een Hoge Ambtenaar met net dezelfde bevoegdheden.

Die goocheltruc werd opgevoerd bij de gesprekken over de zesde staatshervorming. Vermoedelijk waren de Vlaamse onderhandelaars even niet aandachtig. Dat komt wel meer voor als het over Brussel gaat. Dan staan de Franstaligen altijd sterker in hun schoenen. In Vlaanderen zei Conner Rousseau (Vooruit) dat hij zelfs nog niet had nagedacht over Brussel.

De functie van Hoge Ambtenaar is perfect overbodig. De Brusselse minister-president had door dezelfde staatshervorming net meer bevoegdheden gekregen voor veiligheidscoördinatie. Genoeg om in tijden van crisis de leidende figuur te zijn van het gewest, zonder dat een gouverneur nodig is die men zo niet mag noemen.

De vereenvoudiging van de structuren is geen prioriteit voor de Brusselse politieke klasse.

Toch kwam die Hoge Ambtenaar er: Viviane Scholliers, voormalig kabinetsmedewerkster van Joëlle Milquet (cdH). De Brusselse institutionele lasagne waarover zowat iedereen zich beklaagt, kreeg er nog een laagje bij. De vereenvoudiging van de structuren is nu eenmaal geen prioriteit voor de Brusselse politieke klasse.

Kenner Daniël Buyle, voormalig journalist en griffier bij de Brusselse Vlaamse Gemeenschapscommissie, zag er in Bruzz vooral een manoeuvre in van de 19 burgemeesters om de macht van minister-president Rudi Vervoort (PS) niet te groot te maken. Vervoort, zelf burgemeester, was daar allicht zelfs mee akkoord. In elk geval liet hij nooit opmerken dat het gewest best zonder een dure Hoge Ambtenaar kon.

Ter ondersteuning van de hoge ambtenaar werd een prestigieus instituut opgericht: Brussel Preventie en Veiligheid (BPV). Scholliers hulde zich in een discretie die even groot was als haar bureaus aan de Onbekende Soldaat. Daar trok ze zich terug, en geen Brusselaar heeft ooit geweten wat haar functie juist is.

Evaluatie

Misschien wist ze dat zelf ook niet al te goed. Of was men haar vergeten te vertellen wat ze precies moest doen. Dan gebeurde iets wat niemand voor mogelijk had gehouden: Scholliers werd geëvalueerd. Niet weinigen ontdekten dat er toch één groot verschil was met een echte gouverneur: ze was niet voor het leven benoemd! En nog verrassender: Scholliers werd negatief beoordeeld en bedankt voor al dan niet bewezen diensten.

Haar reputatie was aangetast omdat ze in volle coronacrisis haar chauffeur had benoemd tot directeur logistiek. Zelf vond ze haar ontslag onterecht en tekende ze beroep aan, maar ze kreeg ongelijk.

En dus heeft het Brusselse Gewest geen would be-gouverneur meer. Als de Brusselse beslissers het hoge loon van die Hoge Ambtenaar zelf zouden moeten betalen, zou die meteen afgeschaft worden. Yves Bastaerts, de vicedirecteur van BPV mag die functie nu ad interim voor een paar maanden uitoefenen. Hij kan perfect de verbindingspersoon zijn tussen de minister-president en het BPV. Maar daarmee zijn de 19 burgemeesters niet akkoord.

Minister-president Rudi Vervoort zou zich kunnen laten kennen als een verantwoordelijke politicus, die opkomt voor eenvoudiger structuren en overbodige functies schrapt.

Vervoort zou zich kunnen laten kennen als een verantwoordelijke politicus, die opkomt voor eenvoudiger structuren, overbodige functies schrapt en zich bewust is van het financieel moeras waarin zijn gewest wegzinkt. Maar dat is niet de ambitie van de man die in hart en ziel burgemeester blijft van zijn kleine gemeente Evere en die eens te meer zal bewijzen dat hij niet de carrure heeft om zichzelf te overstijgen.

Vervoort heeft al aangekondigd dat een vervanger wordt gezocht voor mevrouw Scholliers, hoe overbodig die ook mag zijn. In Brussel zien politici elke afgeschafte politieke functie als een aantasting van hun macht. Als het tot een nieuwe staatshervorming komt, kunnen de Vlaamse onderhandelaars daar maar beter rekening mee houden.