De overheid kan meer met minder

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Een week geleden staakte de socialistische overheidsvakbond. Dat veroorzaakte de zwaarste ochtendspits van het jaar en werd door de vakbond zelf als een succes bestempeld. De actie was bedoeld tegen het regeringsbeleid. Dat beleid is volgens de actievoerders gericht op de afbraak van de openbare diensten. Meer concreet reageerde de vakbond vooral tegen een reeks bijsturingen van het ambtenarenstatuut.

Deze regering ligt al langer overhoop met de vakbonden, en de kern van de onenigheid komt meestal neer op discussies over besparingen. De voorbije jaren werd inderdaad bespaard op de overheidsuitgaven. Vandaag liggen die zo’n 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) lager dan in 2013, wat overeenkomt met bijna 11 miljard in euro’s van vandaag. Niettemin bedragen de primaire overheidsuitgaven in ons land nog altijd 50 procent van het bbp, waarmee ze tot de hoogste van Europa behoren. Ook na de recente besparingen liggen de overheidsuitgaven nog altijd 25 miljard euro hoger dan tien jaar geleden, en zelfs 34 miljard hoger dan in 2000.

Belangrijker om de mogelijkheden voor verdere besparingen in te schatten is wat er gebeurt met de middelen die de overheid krijgt. Cruciaal is niet zozeer hoe hoog de belastingen en de overheidsuitgaven zijn, maar wel of ze efficiënt gebruikt worden. Krijgt de burger voldoende terug voor zijn belastingen? In België is nog veel ruimte voor verbetering. Vergelijk de totale belastingdruk met de kwaliteit van de overheid op basis van een inschatting van overheidsdiensten, infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs, en dan betaalt de Belg relatief veel. In meerdere geïndustrialiseerde landen levert de overheid dezelfde of hogere kwaliteit af met gevoelig lagere belastingen.

Ook andere indicatoren bevestigen dat de overheidsuitgaven in België efficiënter kunnen. Een van de (vele) elementen die aan bod moeten komen vormt het thema van de staking van vorige week. Het ambtenarenstatuut is niet meer van deze tijd. Allerlei voordelen die eraan werden gekoppeld - zoals de vaste benoeming en het genereuzere pensioenstelsel - zijn niet langer te verantwoorden. De verschillen in statuten zijn economisch weinig zinvol, en er zijn geen overtuigende indicaties dat die leiden tot een performantere overheid. De regering sleutelde de voorbije jaren aan het ambtenarenstatuut met beperkte ingrepen, maar eigenlijk zou het hele statuut beter uitgedoofd worden. De grootste besparingsinspanningen liggen hoe dan ook nog voor ons.