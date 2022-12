De pensenkermis van Paul Magnette

De Franstalige socialisten voelen de hete adem van de extreemlinkse PTB in de nek. Daardoor plaatsen ze hun eigen heil ver boven het goed bestuur van dit land. En nu komt er ook nog een gênant vervolg op de schandalenreeks die bijna het handelsmerk van de PS geworden is.

PS-voorzitter Paul Magnette, die ooit van een nieuwe politieke cultuur droomde, heeft een nieuwe politieke lijn uitgezet: het simplisme. Hij verkondigde niet in te zitten met de Europese druk om het oplopende Belgische begrotingstekort in toom te houden. Als we daardoor EU-steun mislopen, is dat maar zo, zei hij. Dat België op die manier wegzakt en de gelijke dreigt te worden van wankele landen als Griekenland is hem geen zorg.

Een aanvaardbaar begrotingstekort en schuldafbouw mogen voor Magnette geen prioriteiten van de federale coalitie zijn.

Nochtans is Magnette omringd door de beste studiedienst van het land. Hij weet heel goed wat hij zegt. Maar hij weet ook wat in Frankrijk gebeurd is met de PS. Die is bijna volledig opgeslokt door La France Insoumise van de radicale Jean-Luc Mélenchon. De grote angst van Magnette is dat hij langs links wordt voorbijgestoken door de Belgische versie van Mélenchon, de charismatische PTB-voorzitter Raoul Hedebouw.

Magnette spreekt nu al verkiezingstaal. Hij wil er door de marxistische concurrentie niet van beschuldigd worden een strenge soberheidspolitiek te voeren. Hoewel alle regeringen waar de PS deel van uitmaakt virtueel failliet zijn, wil de PS de geldkraan open laten en kiezers verleiden met een Pensenkermis 2.0.

Een aanvaardbaar begrotingstekort en schuldafbouw zijn voor Magnette geen prioriteiten van de federale coalitie, waar door politieke tegenstellingen hervormingen al evenmin aan de orde zijn. Franstalig België blijft geloven dat geld als manna uit de hemel valt. Elio Di Rupo (PS) eiste en kreeg voor zijn stad Bergen een treinstation dat na jaren nog niet af is en al enkele keren meer kost dan voorzien. De Waalse regering betaalt zich blauw aan een Huis voor haar parlementsleden en een peperdure tunnel tussen parking en parlement.

Dubai

De catastrofale financiële toestand van zijn gewest was voor Jean-Claude Marcourt (PS), de voorzitter van het Waals Parlement, geen reden om af te zien van een veel te dure reis naar Dubai. Zelfs toen hij om die reden ontslag moest nemen uit zijn functies, zag Marcourt het probleem niet. Hij had er ook nooit graten in gezien dat de dictatoriale griffier van het parlement volmachten had gekregen en geen uitleg moest geven over de oplopende kosten van de werken die hij superviseerde. De reputatie van de PS kreeg nog een knauw toen bleek dat een PS-Europarlementslid zich zou hebben laten omkopen.

In tijden van nood kan het nooit kwaad het communautaire wapen boven te halen.

De PS moest de aandacht snel afleiden van die schandalen. Magnette vergat even dat zijn partij deel uitmaakt van de regering-De Croo en viel volop het migratiebeleid van staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) aan. Dat die Vlaams is, was meegenomen. In tijden van nood kan het nooit kwaad het communautaire wapen boven te halen. Cathérine Moureaux, de PS-burgemeester van Molenbeek, zei in een radio-interview tot drie keer toe dat de migratiepolitiek door ‘het noorden van dit land’ wordt gedicteerd. Als in Brussel mensen in tentjes slapen, is dat de fout van de Vlamingen.

Daarbij werd even vergeten dat Moureaux weigert een Fedasil-gebouw in haar gemeente open te stellen voor migranten. Voor Oekraïners was dat een tijdelijke oplossing geweest, zei ze, maar niet voor andere daklozen. Voor die was er volgens haar in haar dichtbevolkte gemeente geen plaats. Eigen Molenbeeks volk eerst, leek ze te zeggen.