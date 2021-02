De psychologie van WallStreetBets

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

‘Greed is good’. Na 30 jaar worstelt Wall Street nog met Gordon Gekko’s motto. Is dat wat het online piratenleger op Reddit drijft, hebzucht? Ik ging de voorbije weken op speurtocht op het forum WallStreetBets.

Commentatoren beschrijven de aanval op Wall Street als spectaculair, maar dom. ‘Dumb money’, naïeve beleggers gedreven door irrationele winstinschattingen die de kudde achternalopen in de hoop een graantje mee te pikken. Maar zijn die amateurbeleggers echt zo irrationeel?

Ik kan nog geen groep studenten vijf minuten de mond laten houden. Hier slaagde men erin honderdduizenden beleggers, over tientallen landen, tijdzones en financiële systemen heen, exact dezelfde strategie te laten volgen.

De Reddit-groep is aangegroeid tot 8 miljoen leden. Het is een Spaans leger van opportunisten, toeschouwers, journalisten, professionele beleggers, anarchisten, hele en halve zolen. Het zou onzin zijn om daar één gemeenschappelijk profiel in te willen vinden. Maar de terugkerende memes, posts en aanmoedigingen laten wel toe de groepsdynamiek te analyseren.

De groep is allesbehalve dom. Ervaren beleggers en quants posten soms uitstekende financiële analyses. Zo krijgen een paar miljoen mensen in realtime de best mogelijke info. Door het stemmechanisme moet de juiste info het meeste aandacht krijgen. De groep is verrassend hulpvaardig. Nieuwkomers worden wegwijs gemaakt in waar ze de basics kunnen oppikken. De denigrerende taal neem je erbij. Je leert al snel dat het taalgebruik van de zelfverklaarde ‘achterlijken’ en ‘autisten’ een doel heeft: een eigen wereld creëren waarin ‘loser’ een geuzennaam wordt.

Zelfsturend vermogen

Het zelfsturend vermogen is bij vlagen fenomenaal. De volledige strategie van de groep hangt af van de kunst om alle leden op hetzelfde moment hetzelfde aandeel te laten kopen en dat vast te houden, ondanks winst of verlies. Ik kan een groep studenten nog geen vijf minuten laten zwijgen. In de Reddit-groep slaagde men erin honderdduizenden beleggers, over tientallen landen, tijdzones en financiële systemen heen, dezelfde strategie te laten volgen door voortdurende onderlinge, opzwepende bekrachtiging.

Er is geen formeel leiderschap of hiërarchie. Op de beste momenten heeft het de schoonheid van een dansende zwerm spreeuwen in de lucht. Op de slechtste momenten breekt het angstzweet je uit.

Willen de leden van WallStreetBets rijk worden? Zonder twijfel. Maar de meesten hebben het verlies ingecalculeerd. De toon van zelfvernedering helpt daarbij. Ze posten met trots een opgelopen verlies, ‘loss porn’, als een opoffering voor de groep. ‘Diamond hands, holding’ - ik verkoop niets.

Af en toe knijp je de billen dicht als je een verlies ziet passeren van meer dan een miljoen dollar. De meesten posten echter relatief behapbare bedragen. ‘Dit is al het spaargeld dat ik heb. Denk je echt dat mijn leven er ooit anders zal uitzien met of zonder deze 7.000 dollar?’ Zulke mantra’s worden eindeloos herhaald en door duizenden toegejuicht en geliket.

Outcast

Daarmee komen we bij de onderliggende motivatie. De zelfverklaarde losers wentelen zich in hun outcaststatus. In vergelijking met de elite die op de beurzen handelt, is de financiële situatie van deze deelnemers uitzichtloos. Ook al werken ze hard, rijk kunnen ze nooit worden. Ze beschrijven een deprimerend voorspelbaar leven. Als je niet veel kan inzetten, kan je ook niet veel winnen of verliezen. Hun leven zal niet drastisch veranderen door WallStreetBets. Maar als ze allen samenspannen, hebben ze opwindend veel macht. Dan kunnen ze de grootste hefboomfondsen op de knieën krijgen. Daar is het hen om te doen: tonen dat ze het kunnen.

Het succes van de groep wordt hun succes. De denigrerende taal helpt om de eigen identiteit aan de kant te schuiven. Ze kiezen ervoor aanzienlijke persoonlijke schade op te lopen als dat het succes van de groep helpt.

Ze halen energie uit de impact die ze samen creëren, ook al kost het een arm en een been. De taalcodes, de voortdurende bevestiging dat je erbij hoort, het allen-tegen-eengevoel, heet in de psychologische literatuur ‘identity fusion’. Elk individu voelt zo’n diepgewortelde, bijna religieuze eenheid met de groep dat de groepsidentiteit de eigen identiteit vervangt. Het succes van de groep wordt hun succes. De denigrerende taal helpt om de eigen identiteit aan de kant te schuiven. Ze kiezen ervoor aanzienlijke persoonlijke schade op te lopen als dat het succes van de groep helpt.

Het momentum lijkt voorbij en de aangekondigde val is duizelingwekkend. Kan men deze stunt ooit nog herhalen? Wellicht niet. De groep schiet nu alle kanten uit. Maar indien wel, dan leven we plots in een andere wereld. Dan kan zo’n onvoorspelbare meute elke bank, elk bedrijf, elke CEO tot de orde roepen. Voor het goede of het kwade.

Frederik Anseel