De regering zou beter stilaan afronden

De eurozone liet in 2017 de sterkste economische groei sinds 2007 optekenen. En zowat alle voorlopende indicatoren suggereren dat 2018 nog beter wordt. Traditiegetrouw deelt België in de positieve dynamiek van de landen rondom ons, maar dat valt de jongste tijd nogal tegen. Terwijl het economische vertrouwen in de buurlanden de voorbije zes maanden spectaculair verbeterde, bleef het in België hangen. Dat het economische klimaat in België in zo’n mate achterblijft, is de voorbije 20 jaar niet meer gebeurd. Dat werpt een donkere schaduw over de economische goednieuwsshow van de regering.

Er zijn verschillende verklaringen voor het wankele vertrouwen in België in de voorbije maanden. De sterkte van de euro weegt in onze open economie zwaarder dan in andere landen. Wegens het belang van de Britse afzetmarkt heeft België (en vooral Vlaanderen) van alle eurolanden het meest te verliezen bij een brexit. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt speelt de bedrijven parten. In Europa telt enkel Tsjechië nog meer vacatures dan België. Het mobiliteitsprobleem wordt met de maand erger, en er is geen enkel zicht op een ernstige aanpak van de problematiek. En ondanks alle heisa rond het begrotingstekort is het budgettaire beleid in 2017-2018 in België strakker dan in de meeste eurolanden. Zowat overal in Europa worden de budgettaire teugels gevierd. Hier niet, vooral omdat we eerder minder inspanningen deden.

Naast de economische factoren speelt allicht ook de onzekerheid over het beleid een rol. Het voortdurende gekibbel in de meerderheid en de onduidelijkheid over de richting die de regering met verschillende cruciale dossiers uit wil, zijn niet positief voor het vertrouwen. Tegen die achtergrond werd de voorbije dagen gepokerd over een mogelijke val van de regering. Die optie snel weer opgeborgen wegens te schadelijk voor onze economie. Bovendien ligt er nog veel economisch hervormingswerk op de plank, waaraan alle meerderheidspartijen willen bijdragen.

De vraag dringt zich op of een vervroegd einde van deze regering geen valabele optie is. De campagne voor de lokale verkiezingen in oktober lijkt al gestart. Daarna gaat het in rechte lijn naar de federale en regionale verkiezingen in de lente van 2019. Het is twijfelachtig of de regering het volgende anderhalve jaar nog tot ernstige beleidsbeslissingen komt.

Het Zomerakkoord was op dat vlak al weinig hoopgevend. Het is een onsamenhangend en gebrekkig uitgewerkt pakket maatregelen. Belangrijker dan de economische hervormingen leek vooral dat elke partij een ‘trofee’ kon claimen. De vraag is of er het komende anderhalve jaar nog beter beleidswerk in zit. Dat is extra pijnlijk omdat we een periode van gunstige economische omstandigheden dreigen te verkwanselen.

Het meest waarschijnlijke scenario is een lang uitgesponnen verkiezingscampagne, meer gekibbel en geen verdere hervormingen tot het najaar van 2019. Dat kunnen we ons niet veroorloven.

Als het alternatief anderhalf jaar continu gekibbel in de regering is, dan is het stilaan afronden van deze regering niet eens zo'n slecht idee. Het probleem is dat dezelfde partijen daarna weer met elkaar om de tafel moeten zitten, en vooral dat de regionale regeringen sowieso tot 2019 doorgaan. Het meest waarschijnlijke scenario is een lang uitgesponnen verkiezingscampagne, meer gekibbel en geen verdere hervormingen tot het najaar van 2019. Dat kunnen we ons niet veroorloven.