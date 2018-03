De schaalbare kruidenier

Is het u al opgevallen dat Jeff Bezos, Amazons stichter en CEO, als twee druppels water lijkt op captain Picard van het Starship USS Enterprise uit ‘Star Trek’?

En het gaat verder dan fysieke gelijkenis: Bezos liet afgelopen weekend op Twitter weten dat hij Picard verkiest boven diens voorganger James T. Kirk. Voor een trekkie is dat een stellingname van existentiële proporties: de keuze voor de bedachtzame strateeg over de impulsieve avonturier.

Bezos is ook de stichter van het ruimtevaartbedrijf Blue Origin, waardoor je zou gaan vermoeden dat het zijn levensdoel is het heelal te verkennen. Maar ik denk dat de echte ‘final frontier’ voor Bezos niet de ruimte is. Zijn ultieme doel is kruidenierswaren, oftewel onze boodschappen.

Dat klinkt banaler dan het is: de dagelijkse boodschappen zijn de heilige graal van e-commerce. Als ons consumptiegedrag een piramide zou zijn, dan zijn boodschappen de fundering. En die fundering is in de jongste decennia amper veranderd. In de jaren 70 ruilden we de kruidenier in voor de supermarkt en dat model houdt tot op vandaag stand. Terwijl e-commerce sectoren zoals elektronica, de reissector, boeken en mode langzaam maar zeker aan het opvreten is, blijven onze plakjes jonge kaas en ons wc-papier nagenoeg onaangetast. Het is ook een aartsmoeilijke noot om te kraken: dergelijke leveringen moeten sneller dan snel gebeuren en de broccoli mag geen bruine plekjes vertonen. Dat leidt tot onnoemelijke logistieke uitdagingen.

Jeff Bezos gaat die uitdagingen met de glimlach aan. Met AmazonFresh heeft hij een grocery delivery service die er staat. Hij bracht die onlangs onder in het Amazon Prime-ecosysteem. Op termijn zou Whole Foods daar ook nog tegenaan gesmeten worden. Amazon kocht die supermarktketen vorig jaar voor 13,7 miljard dollar en heeft nu al een leveringssysteem dat boodschappen binnen twee uur na de bestelling bezorgt. En passant werd twee weken geleden de start-up Ring overgenomen. Ring is een videodeurbel die je met een app kan bedienen. Zo kunnen de Amazon-koeriers toegang krijgen tot je huis en je koelkast, ook wanneer je er niet bent.

Waarom kunnen de traditionele supermarktketens niet volgen? Wat is het geheim van Bezos? Het antwoord is simpel: hij is bereid om verlies te maken, om diep in het rood te duiken. Amazon heeft een visie over de toekomst van onze boodschappen en gaat mordicus doorzetten tot die visie gerealiseerd is. Er zijn nog veel innovaties nodig op vlak van data, distributie en warehousing om de ouderwetse kruidenier te schalen en winstgevend te maken, maar hij is bereid ze allemaal te tackelen.

Hoe intimiderend Amazons plannen ook klinken, ik denk dat de supermarktketens moeten volgen. Het feit dat een huisvader in Dallas een verse forel, tandpasta en een kilo sinaasappels kan bestellen bij Whole Foods om ze gratis binnen twee uur geleverd te hebben: dat is ronduit angstaanjagend voor een traditionele supermarktketen. We zouden het als consument snel gewoon kunnen worden. De vlucht vooruit is de enige optie.

Zo is Carrefour, waarvan het aandeel sinds 2000 driekwart aan waarde verloor, terechtgekomen in een neerwaartse spiraal. De hevige concurrentie drukt op de prijzen terwijl de vaste kosten hoog blijven. Om met die dalende marges om te gaan, wordt onvoldoende geïnvesteerd in digitale innovatie. Een klassieke fout. Het vlot blijft wel drijven, maar waarheen?

Datzelfde vlot zal nog in een paar stroomversnellingen terechtkomen. De blockchaintechnologie achter de bitcoin heeft het potentieel om de klassieke bevoorradingsketen opnieuw uit te vinden en om producenten en consumenten in een rechtstreekse relatie met elkaar te brengen. Dat zal vragen oproepen over de rol van de supermarkt als ‘tussenpersoon’ en de focus verleggen naar efficiënte logistiek. Laat dat nu de forte zijn van Amazon.

Kunstmatige intelligentie zal steeds geschikter worden in het voorspellen van wat mensen willen kopen. Er komt een toekomst dat we op basis van een vage beschrijving tegen onze home assistent een thuislevering zullen krijgen die perfect op maat is: rekening houdend met wat je al hebt, rekening houdend met je voorkeuren en dan nog wat koffiebonen en wasproduct erbij, want volgens het algoritme zijn die op. Ook daar heeft Amazon lichtjaren voorsprong met Alexa en de vele andere innovaties in artificiële intelligentie die het in de afgelopen jaren opbouwde.