De starbucksisering van de wereld...

Het Brusselse Metropole-hotel mag zijn authenciteit en eigenzinnigheid niet verliezen.

In Amsterdam is het schitterende art-deco Hotel American aan het Leidseplein sinds kort van eigenaar en van naam veranderd. Het heet nu Hard Rock American Hotel en maakt deel uit van de bekende groep die over de hele wereld cafés en hotels gelijkaardig inricht, in de sfeer van de rockwereld.

Daarmee is het centrum van Amsterdam nog een beetje meer eigenheid kwijt en begint de stad nog wat meer te lijken op zoveel andere wereldsteden. Dezelfde boetieks, dezelfde merken: het maakt reizen nog een beetje minder verrassend. Toeristen kunnen steeds gemakkelijker overal in dezelfde soort hotels logeren, zoals ze ook hetzelfde kunnen eten in restaurants van internationale ketens. De mondialisering heeft ertoe geleid dat we in een passe-partoutwereld leven.

Hetzelfde dreigt te gebeuren in Brussel. Daar raakte bekend dat het oudste hotel van de stad, het Metropole aan het de Brouckèreplein, failliet is. Zo sluiten de deuren van het laatste grote hoofdstedelijk hotel dat niet tot een grote internationale groep behoort. 129 mensen staan op het punt hun werk te verliezen.

Het Metropole Hotel is een indrukwekkend gebouw. Het werd aan het einde van de negentiende eeuw met veel geld van de Wielemans-brouwers opgetrokken en was het eerste met centrale verwarming en elektrische liften. De architectuur was van een hoog niveau. Geheel in de geest van de belle époque verheerlijkt een standbeeld boven op de gevel de vooruitgang. Het hotel is een schitterend symbool van die tijd, toen de combinatie van ondernemen en streven naar schoonheid nog een evidentie was. Het Metropole werd gebouwd voor de eeuwigheid en haalt het bijna 130 jaar na zijn opening nog altijd met glans van modernere hotels in de hoofdstad.

Zonder typische restaurants en authentieke boetieks begint Brussel steeds meer op al die andere steden te lijken.

Het hotel had een uniek all-inconcept. Je kon er een hele dag doorbrengen, want naast restaurants, bars en een terras hoorden er ook een cinemacomplex en nachtclub bij, die in de Nieuwstaat uitkwamen. Daar was Michel Demaret buitenwipper, aan de achterkant van het hotel. Tien jaar later zat hij te pronken op het terras aan de voorkant, nu als burgemeester van Brussel. Demaret is er niet meer, net zomin als de dancing en de cinema die het hotel jaren geleden verkocht aan een grote kledingzaak.

Maar de rest van het gebouw is er nog en is gelukkig beschermd. Het zal dus niet verdwijnen. Maar in Brussel hebben ketens al veel typische restaurants vervangen en authentieke boetieks moeten het al te vaak afleggen tegen grote groepen. Dat maakt dat de stad steeds meer op al die andere steden begint te lijken. Brussel moet het juist van authenticiteit en een zekere eigenzinnigheid hebben. Als die vervangen worden door internationale kopieën, verliest het een groot deel van zijn aantrekkingskracht.

Het familiebedrijf Metropole had het net als andere hotels in Brussel al enkele jaren lastig. Eerst waren er de aanslagen, die het toerisme hard troffen. Dan waren er de werken aan de voetgangerszone, die niet bepaald gestroomlijnd verliepen en maakten dat het hotel lang niet gemakkelijk te bereiken was. En daar komt de coronalockdown bij. Het hotel is bijlange niet even financieel krachtig als zijn internationale concurrenten, die tijdelijke tegenslagen beter kunnen verwerken. Daarom is het een goede zaak dat de gewestelijke overheid een fonds wil oprichten, met een eenmalige premie en goedkope leningen op lange termijn, waarop Brusselse hotels een beroep kunnen doen om te overleven.