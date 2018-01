De stoel van Peter Praet

Met de benoeming van de Portugese minister van Financiën tot voorzitter van de eurogroep is de Europese stoelendans voor financiële topbanen begonnen. In de komende twee jaar komen er bij de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Commissie en de Europese Raad zeker zeven Europese topfuncties vrij. Bij. De Duitsers laten hun oog al lang vallen op de opvolging van ECB-voorzitter Mario Draghi. Het moet en zal de Duitser Jens Weidmann worden. Hij zal, in de ogen van de meeste Duitsers, de eurozone (en vooral de Duitsers) verlossen van Draghi. Een duidelijke misvatting.

Allereerst is Draghi niet de grote boosdoener waar de Duitse ex-minister van Financiën Wolfgang Schäuble hem voor houdt. Onder zijn hoede heeft de ECB niet alleen de monetaire unie gered, maar ook nog gezorgd voor een stevig herstel in de eurozone. Die argumentatie valt in Duitsland in dovemans oren. Daarom nog een andere stelling: niet Draghi’s opvolging, maar die van Peter Praet is beslissend voor de toekomstige koers van de ECB.

De hoofdeconoom van de ECB is vaak het meesterbrein achter monetaire beleidsbeslissingen. Hij is niet alleen de baas van een heel leger economen, maar hij heeft ook het initiatiefrecht om tijdens een ECB-vergadering voorstellen te doen over de toekomstige lijn van de ECB.

Toen de ECB werd opgestart, waren de Duitsers zich zeer bewust van die cruciale rol. Omdat een Duitser als eerste ECB-voorzitter niet op brede steun kon rekenen, werd de andere belangrijke post van hoofdeconoom bezet door een Duitser: Otmar Issing, de geestelijke vader van het Bundesbankbeleid. Een belangrijk detail was dat hij de enige was van de eerste lichting ECB-directieleden die voor de volledige termijn van acht jaar werd benoemd. De rest van de eerste lichting had gestaffelde termijnen, om te voorkomen dat elke acht jaar de hele ECB-directie in een klap moest worden vervangen.

De opvolger van Issing was opnieuw een Duitser, Jürgen Stark. Minder intellectueel, maar politieker en dogmatischer. Ook hij moest waken over de erfenis van de Bundesbank. Toen in de eerste jaren van de Griekenlandcrisis bleek dat de ECB nieuwe wegen moest banen, stapte Stark met slaande deuren op.

Wellicht daarom ging de belangrijke rol van hoofdeconoom na 13 jaar Duitse invulling aan Joerg Asmussen, zijn opvolger in de directie, voorbij. Draghi maakte gebruik van het moment en gaf de economieportefeuille aan de nog maar een half jaar eerder benoemde Peter Praet.

Samen met Draghi was Praet een van de architecten van het onconventionele, maar succesvolle beleid van de ECB van de afgelopen jaren

Achteraf bekeken een meesterzet. Samen met Draghi was Praet een van de architecten van het onconventionele, maar succesvolle beleid van de ECB van de afgelopen jaren. De nieuw ingeslagen pragmatische en flexibele richting, weg van de dogmatiek, wierp vruchten af.

Mocht Duitsland opnieuw een gooi willen doen naar de ECB-dominantie, dan zou het er wijs aan doen niet in te zetten op de stoel van Draghi, maar op die van Peter Praet. Zijn termijn loopt af in mei 2019. Als Weidmann niet wil, ken ik nog wel een heel geschikte Nederlandstalige Duitser met een Belgisch verleden.