De strijd om de Kanzlertroon

De drie kandidaten om Angela Merkel op te volgen falen tegelijk. De minister-president van Beieren, Markus Söder, profileert zich nadrukkelijk.

Het akkoord over het Europese wederopbouwfonds bewees maar weer eens Merkels status als ongekroonde koningin van Europa. Terwijl Europa en alle tv-shows even op zomerpauze zijn, levert de erfopvolging van Merkel in Duitsland het nodige entertainment. Kastelen, koetsen, drama, ellende, glamour, alles wordt uit de kast gehaald. Het Game of the Kanzlerthrone biedt een opzienbarend schouwspel.

Even ter herinnering: drie mannen zijn in de race om de opvolging van Merkel: Friedrich Merz, Armin Laschet en Norbert Röttgen. Officieel gaat het om de opvolging van Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-partijvoorzitter. Daar de partijvoorzitter in de regel ook de politieke leider van de partij is, is de strijd om het voorzitterschap ook een strijd om het politieke leiderschap.

Titanenstrijd

De twist in deze titanenstrijd is dat alle drie waarschijnlijk naast de hoofdprijs zullen grijpen. Geen van de CDU-kandidaten komt in de buurt van de populariteit van Merkel. Er is er maar één die niet verbrand is door haar stralen, en dat is Markus Söder, de minister-president van Beieren en voorzitter van de zusterpartij CSU. Hij geldt als de nog ongekroonde kroonprins voor de opvolging van Merkel. Het zou de derde keer in de geschiedenis zijn waarbij de CDU met een kanselierskandidaat van de Beierse zusterpartij de verkiezingen ingaat. De vorige twee keer was dat overigens geen succes.

Markus Söder geldt als de nog ongekroonde kroonprins voor de opvolging van Merkel.

Het gedrag van Söder kan nog tot onverwachte wendingen in deze Game-aflevering leiden, omdat hij te veel koketteert met de rol van kanselierskandidaat. Zelfs de afgelopen week nog benadrukte hij dat zijn plaats in Beieren is. Niemand neemt zijn uitspraken serieus, vanwege zijn schouder-aan-schouder met Merkel tijdens de coronacrisis en de overdreven opulente ontvangst van de bondskanselier in Beieren in juli, compleet met gouden zalen, koetsjes en kastelen. Hij had het niet harder kunnen roepen: 'Ja, ik wil!'

Daar er maar één leider kan zijn bij het tweespan CDU-CSU, heeft Söder een CDU-voorzitter nodig die zelf afstand neemt van het politieke leiderschap. Alleen zo kan Söder als lijsttrekker de komende verkiezingen ingaan. Söder moet door de CDU worden gevraagd. Een scenario, dat vooral kansrijk is als geen van de drie CDU-mannen wint. Een scenario dat steeds reëler wordt.

Overbodigheid

Alle kandidaten sturen namelijk of op onbeduidendheid of op overbodigheid aan. De heren Merz en Röttgen zijn prominente slachtoffers van corona. Zonder publieke functie en rol zijn zij nauwelijks in beeld. Daarmee zou de weg vrij zijn voor Laschet, de minister-president van Noordrijn-Westfalen en prominent aanwezig in de coronacrisis. Helaas vaak in negatieve zin. Hij viel op met het verkeerd dragen van zijn mondkapje, het publiek afvallen van Merkel en deze week met een merkwaardig bezoek aan de vluchtelingenkampen in Griekenland. Hier begaf hij zich, omringd door veiligheidsmensen, tussen de vluchtelingen, die meenden dat hij de minister-president van Duitsland was. Te veel, te graag, te onhandig.

Het lijkt er steeds meer op dat geen van de officiële kandidaten uiteindelijk partijvoorzitter en politieke leider van Merkels CDU zal worden. Als drie honden vechten om een been, lopen er twee andere mee heen.