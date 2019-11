De toekomst is Beiers

Vorige week verloor de CDU haar christelijkheid. Letterlijk, want Greenpeace had de twee meter hoge letter ‘C’ uit het CDU-logo voor de partijcentrale in Berlijn gestolen. Dat gebeurde waarschijnlijk om aandacht te trekken voor het gebrek aan actie van de CDU tegen de klimaatverandering. Hoewel niet meer zo ludiek als vroegere acties van Greenpeace, liet het treffend zien hoe snel van de trotse regeringspartij CDU een nauwelijks herkenbare partij kan overblijven.

De CDU zonder Merkel is nog erger dan die zonder ‘C’. Zonder haar lijkt de partij hetzelfde lot tegemoet te gaan als de huidige SPD. Een partij die als het orkest op de Titanic nog inhoudelijk staat te discussiëren terwijl het water aan de lippen staat. Het gebrek aan charismatische leiders doet de populariteit van de christendemocraten nog verder zinken. De nieuwe partijleidster en (ooit) beoogde kanselierskandidate Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) doet het slecht in de peilingen. Op dit moment is zij de hekkensluiter in de top tien van de populairste politici in Duitsland.

Niemand durft uit te spreken wat eigenlijk iedereen denkt: AKK is (nog) niet klaar voor het winnen van nationale verkiezingen, laat staan het uitoefenen van het kanselierschap. Na haar langdradige speech op het partijcongres schuwde AKK de emotionele chantage niet met haar aanbod om op te stappen als de partij daar ter plekke om vroeg. Dit soort van trucjes kan je niet al te vaak doen.

Nog nooit heeft een conservatieve Beierse kanselierskandidaat succes gehad. Maar het zou met niet verbazen als een derde Beier straks een kans krijgt.

Door de zwakte van AKK leeft binnen de conservatieve vleugel van de partij de hoop dat Friedrich Merz, de oude fractievoorzitter en tegenstander van Merkel, toch nog kansen heeft. Maar ook bij Merz is de glans eraf. Geen vlammende toespraak, geen inhoudelijke voorstellen. Hij lijkt meer op zijn verleden te bouwen dan op zijn visies voor het heden en de toekomst.

Söder

Na AKK en Merz komt er op dit moment weinig uit de CDU. Ursula von der Leyen zit in Brussel en potentiële kandidaten als Jens Spahn, de relatief jonge minister van Gezondheid, of Armin Laschet, de minister-president van Noordrijn-Westfalen, halen niet eens binnen de eigen partij een meerderheid. Daarom kan het antwoord op AKK en Merz slechts één naam zijn: Markus Söder. Markus wie?

Söder is van de zusterpartij CSU, minister-president van Beieren en inmiddels bijna de natte droom van alle conservatieven. Vroeger viel hij meer op door biertentengejoel en harde praat, maar inmiddels is Söder voor velen het antwoord op de Groenen en de AfD. Hij is dynamisch, niet te beroerd voor (te) klare taal en geeft de conservatieven in Beieren ook nog eens een groen randje. Afgelopen weekend was het Söder en niet AKK of Merz die met een gastoptreden bij de CDU de zaal aan het juichen bracht.