De viering

Tweehonderd jaar België, die zondag in 2030 fijn gecoverd door onze noorderburen van het NOS-programma 'Nieuwsuur'.

Zondag 21 juli 2030 in een studio van de Nederlandse Omroep Stichting in Hilversum.

Jeroen Overbeek: 'Welkom beste kijkers, bij alweer een nieuwe aflevering van Nieuwsuur. Die vandaag volledig in het teken staat van het tweehonderdjarig bestaan van onze zuiderburen. We schakelen over naar onze Brusselcorrespondent Eelco Bosch van Rosenthal.'