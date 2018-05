De wanhoop van anderen

De 70ste verjaardag van de Israëlische staat ging niet onopgemerkt voorbij, met de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem en meer dan 60 dode en honderden gewonde Palestijnen. De slachtoffers vielen bij de zinloze bestorming van een deel van de zwaarbewaakte grens die de Gazastrook afsnijdt van de rest van de wereld. Afgesneden door een van de machtigste legers ter wereld kwamen twintigers, tieners, vrouwen en kinderen in opstand met stenen, stokken en brandende autobanden. Het is à la guerre comme à la guerre, alles en iedereen wordt ingezet. Met de moed der wanhoop.

Schermvullende weergave

Diezelfde week, op 16 mei, konden Joden een andere herdenking vieren. Het was 75 jaar geleden dat de opstand in het Joodse getto van Warschau bloedig werd onderdrukt. Troepen van de Waffen-SS veegden er in een wekenlange strijd blok na blok schoon, met 13.000 doden als resultaat. Het Joodse verzet had binnengesmokkelde vuurwapens en zelfgemaakte bommen, de SS beschikte over pantserwagens, vlammenwerpers en zwaar geschut. Wie de foto’s van de gevangen opstandelingen bekijkt, ziet ook hier opvallend veel twintigers, tieners, vrouwen en kinderen. Iedereen werd ingezet, tot wanhoop gedreven.

Op zulke momenten staat er altijd wel een organisatie als Hamas klaar om misbruik te maken van die wanhoop.

De Israëlische staat heeft zichzelf als doel gesteld om de herinnering aan de Holocaust nooit te laten vervagen. Maar het lijkt alsof ze zelf een van de belangrijkste lessen van die gruwel is vergeten. Mensen die te ver worden gedreven, van wie elke uitzicht op een betere of zelfs normale toekomst wordt afgenomen, zijn bereid tot grote offers. Ook het opofferen van kinderen. En op zulke momenten staat er altijd wel een organisatie als Hamas klaar om misbruik te maken van die wanhoop.

Daguitstap

Ook wie zich in de media druk maakt over een ‘onwaardig volk dat zijn kinderen als wapens gebruikt en in de vuurlinie stuurt’, lijkt die les vergeten. Het begrip wanhoop is voor velen van ons een abstractie uit het oorlogsverleden dat we kennen van boeken en musea. Van de wanhoop proeven wordt een daguitstap.

De peuter die werd gedood door een politiekogel tijdens een dolle achtervolging is een slachtoffer in de krachtmeting tussen een strenger immigratiebeleid en de steeds driester wordende mensensmokkelaars.

Die trend was ook zichtbaar bij de zinloze dood van de Iraaks-Koerdische Mawda Shawri. De peuter werd in Bergen gedood door een politiekogel tijdens een dolle achtervolging. Het meisje is een slachtoffer in de krachtmeting tussen een strenger immigratiebeleid en de steeds driester wordende mensensmokkelaars. Maar ook hier werd met een beschuldigende vinger gewezen naar de ouders die in 2015 naar Europa trokken, op de vlucht voor het aanhoudende oorlogsgeweld. ‘We zagen geen toekomst in Irak. Als het er één dag goed gaat, kunnen er de volgende dag alweer bommen vallen’, zeggen ze over hun situatie. Wanhoop is dan geen proeverij, maar dagelijkse kost.

De Franse auteur Philippe Claudel stelt zich in zijn boek ‘L’Archipel du Chien’ de vraag: ‘Comment les siècles futurs jugeront-ils votre temps?’ Onze tijd lijkt wel de tijd van commentaar. Zomaar commentaar. Gratuit.

Wij leven in een land waar een thuiswerkalarm wordt afgekondigd als er luttele centimeters sneeuw gaan vallen. Een maatschappij waar het recentste conflict bestaat uit de worsteling tussen de vakbonden en de regering over de aanpassingen aan het pensioen. Een terechte bewaking van een reeds lang verworven recht. Gelukkig zijn we al decennia bespaard gebleven van oorlog, hongersnood en grote natuurrampen.

Het begrip wanhoop is voor velen van ons een abstractie uit het oorlogsverleden dat we kennen van boeken en musea.

Dat heeft ons bezadigd gemaakt en haast ongevoelig voor het oorlogslijden van anderen. Zeker als die een andere kleur, naam of geloof hebben. Dan stopt de empathie voor de duizenden die hun hoop op Europa hebben gericht. Of hoop op een eigen land. Vrij. Zij kennen die gruwelen van honger, oorlog en onderdrukking. En niet zelden draagt het Westen enige historische verantwoordelijkheid voor die ellende.