De warmte van het verleden

Het gaat slecht met het Duitse voetbal, zoals het slecht gaat met de Duitse economie.

Voetballend Duitsland zit aan de grond. Voor de tweede keer op rij is Die Mannschaft op het WK direct na de groepsfase al uitgeschakeld. In 2014 nog wereldkampioen in Brazilië, nu nog slechts een middenmoter. De parallellen met de economische toestand zijn opvallend.

De ‘intellectuele Duitse economenbubbel’ op Twitter vindt dat je voetbal niet met de economie mag vergelijken. Te simplistisch, te volks. Ter overdenking, in Duitsland zijn meer dan 7 miljoen mensen lid van een voetbalclub, en dit jaar stonden meer dan 2 miljoen spelers ergens te lande op het veld. Elk weekend zitten meer dan 1 miljoen Duitsers in een stadion voor de wedstrijd van hun eerste- of tweededivisieclub. Voetbal is de volkssport van het land. Het is de weerspiegeling van de maatschappij en de economie.

Begin de jaren 2000 was Duitsland de (economisch) zieke man van Europa en Die Mannschaft verliet twee keer het Europees kampioenschap zonder een enkele overwinning. In 2006, op het WK in eigen land, keerde het tij. De wereld omhelsde het gastvrije Duitsland, dat voetbalde met een technisch beperkt maar zeer enthousiast team. De economie trok weer aan. De opwaartse lijn werd doorgetrokken na de financiële crisis en aan het begin van de eurocrisis, met Die Mannschaft als een zowel verrassend als aanvallend team en als sympathieke verliezer.

De hervormingen van de jaren 2000 culmineerden in de overwinning in Brazilië in 2014. Datzelfde jaar stond de Duitse economie op het hoogtepunt van haar internationale concurrentiekracht en economische groei. Sindsdien is er voor Die Mannschaft en de economie nog maar één richting: neerwaarts.

Gekraak

Over het gebrek aan investeringen en hervormingen is in deze column al vaak genoeg geschreven. De oorlog in Oekraïne heeft dat gebrek nog meer aan het licht gebracht en heeft de druk verhoogd om het Duitse economisch model te veranderen. Hoewel de pijn voelbaar is en het gepiep en het gekraak niet meer te negeren zijn, zijn er toch nog enkelen die hopen dat alles vanzelf weer verdwijnt. De positieve verrassingen van de jongste conjunctuurindicatoren dragen bij aan de illusie dat Duitsland met alleen maar een blauw oog deze winter doorkomt.

De uitschakeling van Die Mannschaft, en vooral de manier waarop, legt de vinger op de zere plek. Een verouderd systeem dat te veel leunt op successen uit het verleden, geen investeringen in de toekomst en blind voor de ontwikkelingen bij de concurrenten. En dat alles in combinatie met een afnemende honger naar winnen en minder ambitie. Dat geldt niet alleen voor het voetbal. Kijk ook naar de prestaties van Duitsland in andere olympische sporten. De medailles voor Duitsland hoopten zich de afgelopen jaren niet op.