De weg vooruit

Elke samenleving die diverser wordt, gaat door een leerproces om een evenwicht te vinden tussen gedeeld burgerschap en cultureel verschil. Demagogie laten we beter achterwege.

Ik ben altijd een beetje zenuwachtig als ik uitgenodigd word om te komen debatteren in 'De Afspraak op vrijdag'. Onderweg naar Brussel probeer ik dan orde te scheppen in wat ik helder hoop te kunnen overbrengen. Franse chansons helpen vaak om die gezonde stress te kanaliseren en de gedachtestorm te bedwingen.

Vorige vrijdag - de ongelukkig geventileerde opinie van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dat hij zich niet in België voelt als hij door Molenbeek rijdt indachtig - nam ik mijn toevlucht tot 'La Bohème' van Chahnour Varinag Aznavourian, beter bekend als Charles Aznavour. In het lied beschrijft de Armeens-Franse chansonnier op magistrale wijze hoe een mens omgaat met de sociale metamorfose van de buurt waarin al zijn gelukzalige herinneringen verankerd zitten.

Links heeft het altijd moeilijk gehad met het identitaire verliesgevoel bij een deel van zijn traditionele kiespubliek.

Het is een gevoel van verlies dat ik hoor bij veel babyboomers die zich een Genk, een Antwerpen of een Brussel voor de geest kunnen halen waar de impact van massa-immigratie nog verwaarloosbaar was. Een gevoel van verlies dat vooral bij een segment van de bevolking wrok oproept.

Links heeft het altijd moeilijk gehad met dat identitaire verliesgevoel bij een deel van zijn traditionele kiespubliek. Het is er nooit in geslaagd om - in overeenstemming met de progressieve gedachten die aan de basis liggen van haar bestaan - een alternatief te bieden voor de reflexen van conservatief-rechts, dat het verliesgevoel wel wist te vangen en electoraal uit te buiten.

De nationalist, zegt de Amerikaanse politicoloog en socioloog Francis Fukuyama, kan het verliesgevoel dat eigen is aan de relatieve miskenning van een deel van de lagere middenklasse, vangen en de wrok die daaruit voortvloeit, richten tegen de elites voor wie zij onzichtbaar zouden zijn, en tegen het verpauperde deel van de bevolking dat onterechte privileges verweten wordt. Het gevoel een vreemde te zijn in je eigen land wordt zo gecultiveerd.

Nulsom

In de kunst kan dat gevoel een bron van onuitputtelijke inspiratie zijn. In een open democratische samenleving daarentegen kan het woekeren. Zodra een sociaaleconomisch probleem - zoals de concentratie van armoede in bepaalde Brusselse wijken - vertaald wordt naar een identitair vraagstuk waar een nulsomberekening aan de basis ligt - 'Als die vreemdelingen weg zijn, verlies jij, autochtoon, je traditionele leefruimte en levensstandaard niet - zit je als samenleving met een levensgroot probleem.

Het hoeft nochtans zo niet te lopen. Elke samenleving die diverser wordt, gaat door een leerproces om een evenwicht te vinden tussen gedeeld burgerschap en cultureel verschil. Ondoordachte beleidsbeslissingen leiden soms tot onnodige sociale spanningen die het vertrouwen in de maatschappij aantasten. Als je kijkt naar de voorspellingen over migratie kan je snel tot de vaststelling komen dat de dynamieken en langetermijneffecten in het verleden enorm werden onderschat.

Als onderbuikgevoelens of instincten het winnen van morele normen, faalt de politiek en komt het open karakter van de samenleving in het gedrang.

De gevolgen van ondoordacht beleid worden door volksmenners graag uitgebuit voor electoraal gewin. Als onderbuikgevoelens of instincten het winnen van morele normen, faalt de politiek en komt het open karakter van de samenleving in het gedrang. Hier ligt het gevaar van de demagogie. De demagoog vertelt halve waarheden en hele leugens om te scoren bij de massa. Van de Oud-Griekse politicus Cleon tot voormalig Amerikaans president Donald Trump, telkens verloor de democratie het pleit tegen het instinct van de zelfverklaarde kampioenen van het volk.

In Frankrijk hebben zonen en dochters van Algerijnse, Joodse, Marokkaanse, Armeense, Tunesische, Spaanse, Portugese en Vlaamse gelukszoekers een onuitwisbare indruk nagelaten op de Franse identiteit. Ze maken deel uit van het culturele en intellectuele corpus waarnaar generaties later verwezen wordt alsof het vanzelfsprekend was dat hun genie het land zou markeren.

Wij staan nog niet zo ver. Brussel is op dat vlak een groot sociaal experiment. Naarmate het wederzijds vertrouwen van mensen uit verschillende gemeenschappen groeit, komt de sociale mobiliteit sneller op gang. Wie daar een concreet voorbeeld van wil zien, nodig ik zondag graag uit op de 15de editie van La Journée Déclic in Tour & Taxis, waar het verzameld talent uit diverse Brusselse volkswijken jongeren de weg wijst naar succes.