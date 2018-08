De wereld volgens timesheets

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

Onbegrijpelijk hoe een hele industrie zich heeft kunnen ontwikkelen én handhaven rond het ingeven, behandelen en rapporteren van timesheets. Horden consultants, boekhouders en micromanagers kunnen zich uitleven in het genoegen zogenaamde controle te krijgen over de input die nodig is voor de realisatie van een project. Daarbij koesteren ze de illusie dat ze de efficiëntie van een proces in kaart brengen. Dure advieskantoren, ICT-ontwikkelaars en vrije beroepers gebruiken ze bij de vleet om hun diensten aan te rekenen aan klanten. De gewerkte uren vormen de basis voor de facturatie.

Schermvullende weergave ©rv

Timesheets geven echter geen enkele indicatie over de kwaliteit van het geleverde werk. Onbegrijpelijk dat nog steeds zo gemakkelijk ervan wordt uitgegaan dat er maar enig verband zou bestaan tussen de gepresteerde uren aan een project en waarde ervan.

Op basis van timesheets kunnen we met stip Kroatië uitroepen tot de winnaar van het WK voetbal in Rusland. Zij hebben immers de meeste minuten gespeeld van alle deelnemende ploegen. Timesheets zijn overblijfsels, zeg maar dinosaurussen van vakbondslui en managers die in het verleden zijn blijven hangen. Het kon misschien een instrument zijn om gestandaardiseerde processen te meten. Zoals hoeveel bladzijden iemand in een uur kan tikken of hoeveel vijzen geschroefd kunnen worden aan een lopende band. Door automatisatie en digitalisering vergen die processen overigens minder en minder mensuren.

Menselijke creativiteit en waardecreatie daarentegen kunnen niet worden gevat in gespendeerde minuten. Hoe meet je de schitterende ingeving tijdens de avondwandeling met de hond in het bos of de doorbraak in een moeilijke contractonderhandeling tijdens een faciliterend dinertje in het enge canvas van een timesheet? Alleen al de gedachte aan het moeten bijhouden van de gepresteerde uren, laat staan minuten, doet mij al huiveren.

De nadruk moet liggen op de kwaliteit van het werk, niet op hoe lang iemand erover gedaan heeft om dat resultaat te behalen. Om de vergelijking door te trekken: iemand die pas na elk jaar te dubbelen zijn diploma als dokter of jurist gehaald heeft, wordt door de goegemeente ook niet beschouwd als dé specialist bij wie iedereen te rade wil gaan. Nochtans heeft hij elke examenstof minstens twee keer en sommige stukken misschien zelfs vier keer gestudeerd.

Het gezond verstand zegt dat men zoekt naar kwaliteit, wat zich vaak, niet altijd uit, in een snelle responstijd. Rubens was niet enkel een grote schilder maar ook een snelle schilder - om maar te zwijgen over de nog duurdere werken van Van Gogh, Gauguin, laat staan Pollock... en de snelheid waarmee die werken tot stand kwamen. Omgekeerd doet de doorwrochtheid waarmee sommige kunstenaars jaren hebben gezwoegd aan hun magnum opus ook niets af aan de waarde ervan. De grote doorbraak van Rachmaninoff als concert-componist met zijn tweede pianoconcert volgde op een lange periode van een writer’s block. Wat zouden analisten die aan timesheets vasthouden daaruit concluderen?