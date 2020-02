De zombie en de struisvogel

But there’s nothing you and I can do / You and I are only two / What’s right and wrong is hard to say /Forget about it for today / We’ll stick our heads into the sand / Just pretend that all is grand/ Then hope that everything turns out OK ‘The Ostrich’, Steppenwolf, Steppenwolf, 1968

‘Het Belgische begrotingstekort voor 2020 is nog groter dan gedacht. De staat moet op een waakvlam worden gezet, zodat hij minder kan uitgeven. Zolang de regering in lopende zaken is, mag ze geen personeel aanwerven. Als ergens een probleem optreedt, moeten mensen van andere diensten worden overgeplaatst.’ Het briljante idee komt van Unizo-topman Danny Van Assche.

Ondertussen is het aantal ambtenaren sterk gedaald, maar het begrotingstekort is wel opgelopen.