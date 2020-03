De zwarte zwaan van 2020

Het coronavirus lijkt een geschikte manier om human resources de 21ste eeuw in te slingeren.

De durfkapitaalspeler Sequoia stuurde afgelopen vrijdag een dringende memo naar alle CEO's van de bedrijven waar hij in participeert. De memo kreeg de veelzeggende titel: 'The Coronavirus is the Black Swan of 2020'. In niet mis te verstane taal werden start-ups gewaarschuwd dat 'winter is coming', we krijgen een drop in businessactiviteit die nog lang zal nazinderen. De wereldwijde bevoorradingsketen wordt fundamenteel verstoord en het zal nog lang duren voor het reguliere businessritme van afspraken en reizen weer normaal wordt.

De term Black Swan verwijst naar het gelijknamige boek van Nassim Nicholas Taleb. Die schreef in 2007 over de 'impact van het meest onwaarschijnlijke' en werd wereldberoemd toen we in 2008 inderdaad het 'hoogst onwaarschijnlijke' meemaakten: de bijna totale ineenstorting van de financiële sector. Taleb komt trouwens binnenkort naar het And&-festival in Leuven. Waarvan valt te hopen dat het doorgaat, want in de huidige wereldwijde wervelstroom van economische malaise wordt zowat alles afgelast, van Tomorrowland Winter tot het fabuleuze festival South by Southwest in Austin.

Die annuleringen zijn de perfecte illustratie van de 'Madness of Crowds', al in 1841 prachtig beschreven door de Schotse journalist Charles Mackay. In dat boek worden allerlei massahysterieën kleurrijk en in detail beschreven. Het coronavirus zou een prachtig hoofdstuk opleveren.

Sequoia is niet van de minste. Het bedrijf is al ruim 50 jaar een van de succesvolste risicokapitaalverstrekkers in Silicon Valley. Maar het is ook een van de sterkste spelers in China. De memo was glashelder: 'Prepare for the worst'. En ook het recept dat ze hun start-ups meegaven was duidelijk: gooi alle ballast overboord en probeer zo lang mogelijk te overwinteren met de overblijvende cash.

Het worden spannende tijden voor start-ups, maar in tijden van crisis ontstaan vaak prachtige opportuniteiten.

Het worden spannende tijden voor start-ups, maar in tijden van crisis ontstaan vaak prachtige opportuniteiten. Kijk maar naar Google, dat ontstond op het moment van de grootste crisis in Silicon Valley, de dotcomcrash begin 2000. Of Airbnb, dat floreerde tijdens de financiële crisis van 2008. Zoals Johan Cruyff het zo mooi formuleerde: 'Elk nadeel heb se voordeel.'

We hebben het de jongste jaren veel gehad over Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous (VUCA). Die termen kleuren de onzekerheid van het bedrijfsleven in de 21ste eeuw. Corona is wel degelijk een VUCA-patat van jewelste. Ineens gaan de budgetten voor 2020 gewoon de vuilbak in. Je vraagt je dan af waarom we zoveel tijd gestoken hebben in de budgetronde vorig jaar om de budgetten op twee cijfers na de komma te berekenen, terwijl we nu in maart al vaststellen dat dat totaal nutteloos was. De bedrijven die sterker uit een crisis komen, noemt Taleb antifragile. Voor mij vormen ze de potentiële feniksbedrijven - zoals ik ze omschrijf in 'The Phoenix and the Unicorn' - die zichzelf continu heruitvinden, zelfs als het lastig wordt.

Sequoia roept zijn start-ups op zo zuinig mogelijk cash te managen en zo slank mogelijk te opereren. Maar wat moet een traditioneel bedrijf dan doen? Wat zijn daar de voordelen? Natuurlijk zijn de richtlijnen van Sequoia ook bij traditionele bedrijven van tel, maar misschien is nog meer mogelijk.

Ik geloof dat deze madness of crowds een enorme opportuniteit is om onze toekomst van de arbeid in een hogere versnelling te schakelen. Vreemd genoeg zijn het vaak negatieve elementen die bedrijven doen nadenken over de nieuwe manier van werken. Kijk naar de toename van de files, waarna het thuiswerken langzaam op gang kwam.