Deeleconomie dreigt McDonald's van solidariteit te worden

Uber, Deliveroo en Airbnb, de drie bekendste spelers van de deeleconomie, liggen onder vuur. De Deliveroo-koeriers voeren actie omdat ze gedwongen worden als zelfstandige te werken. Uit onderzoek in Nederland blijkt dat heel wat taxichauffeurs van Uber weinig verdienen, lange dagen kloppen en zich geen verzekering kunnen veroorloven. En de populariteit van het kamerverhuurplatform Airbnb doet populaire steden kreunen onder de massa toeristen. Dat eist een zware tol en legt een hoge druk op de woonmarkt.

Voor een toekomst zonder working poor moeten de Ubers en Deliveroo’s onderworpen worden aan de fiscale en sociale wetgeving die geldt voor andere bedrijven.

Nochtans waren de lyrische omschrijvingen niet min toen ze enkele jaren geleden de oversteek maakten naar Europa. Airbnb, Uber, Couchsurfing en de vele andere dienstverleningsapps stonden voor de interactieve digitale wereld die inspeelde op de 2.0-generatie. Vrijer en blijer door de wereld met het mobieltje in de hand en slechts enkele swipes verwijderd van een antwoord op alle noden, behoeften, vragen en goestingskes. Community was toen het modewoord.

Wie daar kritische of juridische bezwaren tegen maakte, werd weggewuifd met termen als ‘te ver doorgedreven regelneverij’ en ‘creatieve destructie’. De archaïsche overheid moest zich vooral niet bemoeien met deze innovatieve en betaalbare vormen van economie. Klanten en jongeren zijn immers wijs en mondig genoeg om voor zichzelf de beste keuzes te maken.

Nu laten de grote spelers van de deeleconomie een glimp zien van hun duistere zijde. Slechte arbeidsvoorwaarden, schimmige constructies, wurgcontracten, belastingontduiking, monopolievorming, sociale afbraak en economische ontwrichting vormen een grimmig beeld van wat die befaamde 2.0-maatschappij in petto kan hebben.

Sausje

Nochtans was het van meet af aan duidelijk waar dit op zou uitdraaien. Deeleconomie mat zich een aura aan van ‘sharing is caring’. Het zou gemeenschapsbindend zijn én goed voor het milieu. Delen is het met minder doen voor meerdere gebruikers. Zorgen voor mens en planeet. Maar uiteindelijk houden we er mercantilisme en een hoge ecologische voetafdruk aan over. We bestellen meer, reizen meer, steden als Amsterdam kreunen door Airbnb onder massatoerisme dat het sociale weefsel in wijken afbreekt en de lokale economie bedreigt.

Deeleconomie richt zich voornamelijk ook op zaken die we vroeger gratis deden. Denk maar aan autoliften. Vroeger stond er vaak een duim in de lucht net voor de oprit van de autosnelweg, die werd vervangen door een swipende vinger op de app van Uber.

Elkaar verdedigen of helpen zou van belang kunnen zijn voor het individu zelf en niet voor de creatie van nieuwe hegemonieën. En dat is wat de ogenschijnlijk in zorg verhulde deeleconomie dreigt te worden: de McDonald’s van solidariteit. Helpen is hip. Solidariteit runnen als een winkelketen maakt de grote spelers groter. En wie klein is, krimpt verder. En dat overgoten met een zogenaamd progressief sausje.

Zekerheden

Dat mensen bereid zijn een hele avond taxi te spelen met hun auto of pizza’s rond te brengen op hun fiets voor wat zakgeld, heeft minder te maken met bijverdienen dan met het wegvallen van zekerheden in een snel veranderende wereld. Twee maanden geleden gingen in de Verenigde Staten studenten van Morehouse College en Spelman College in staking. Uit protest tegen de toenemende honger op de campus. Steeds meer studenten met beperkte middelen vroegen zich geregeld af of ze de volgende dag nog wel zouden kunnen eten. Die verarming van jongeren is een wereldwijd verschijnsel. Ook in België doen meer studenten een beroep op het OCMW.

Een nieuw precariaat probeert met pseudojobs de eindjes aan elkaar te knopen of hun studies te bekostigen.

Die zekerheden zijn vervangen door de grillen van de deeleconomie, waar een nieuw precariaat met pseudojobs probeert de eindjes aan elkaar te knopen of hun studies te bekostigen. Voor een toekomst zonder working poors moeten de Ubers, Deliveroo’s en Airbnb’s onderworpen worden aan de fiscale en sociale wetgeving die geldt voor andere bedrijven en organisaties.

Daarvoor is solidariteit nodig, maar dan zonder de opgeklopte warmte met een binaire 2.0. Ingebed in structuren maakt een eerlijke economie van solidariteit wat het moet zijn: iets noodzakelijks in al zijn saaiheid.