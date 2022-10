Dreigt Europa in een ernstige democratische recessie te belanden?

Het Bennet Instituut van de universiteit van Cambridge bracht in 2020 een ontnuchterend rapport uit over de gezondheid van de democratie. De teleurstelling in de democratie blijkt wereldwijd sterk toegenomen en vooral in Europa is de ontevredenheid over haar disfunctie onrustwekkend geworden. De opkomst van radicale partijen versplinterde het politieke speelveld. In heel wat Europese parlementen is het aantal partijen daardoor gestegen. Dat had een negatief effect op de effectiviteit en heeft de ideologische coherentie van regeringen zwaar aangetast.

Daarnaast daalt de opkomst bij verkiezingen in de jongste decennia in heel wat Europese landen, het meest bij jongeren en lager opgeleide kiezers. Ook het ledental van politieke partijen vermindert aanzienlijk. De kans dat kiezers van affiliatie veranderen, is toegenomen. Dat alles leidt tot speculatie over een ernstige democratische recessie in Europa.

In tijden van crisis, zoals vandaag, kan het best moeilijk zijn om een goed werkende democratie te onderscheiden van een die slecht werkt.

In The Confidence Trap laat de Britse politicoloog David Runciman zien dat democratieën goed zijn in het herstellen van noodsituaties, maar slecht in het vermijden ervan. Een van de sterke punten van democratieën lijkt hun vermogen zich te hervormen en te vernieuwen. In tijden van crisis, zoals vandaag, kan het best moeilijk zijn om een goed werkende democratie te onderscheiden van een die slecht werkt. Er bestaat geen consensus onder specialisten over de oorzaken van de crisis en hoe we die kunnen oplossen.

Er zijn drie interessante zienswijzen om het probleem beter te begrijpen. Je hebt de analyse die focust op populisme als disruptieve factor. Volgens de Nederlandse politicoloog Cas Mudde is populisme een ‘illiberaal democratisch antwoord op ondemocratisch liberalisme’. Populisme is een functie van een complexe interactie tussen culturele, economische en andere factoren, zoals de digitale technologie, die we nu pas beginnen te begrijpen. In de praktijk wordt de term vaak gebruikt door de politieke elite om beleidskeuzes die gedragen worden door de massa af te keuren. De complexe heterogeniteit van het moderne populisme maakt veralgemeningen bijzonder moeilijk.

Terugkeer

Een andere kijk op de crisis gaat uit van een democratische deconsolidatie waarmee een democratie finaal ontaard in een autocratie. Heel lang gingen politieke wetenschappers ervan uit dat een terugkeer naar autoritarisme onwaarschijnlijk was als je eenmaal een volwaardige democratie werd met voldoende economische slagkracht. In het Westen is het aandeel mensen dat zegt dat het ‘essentieel’ is om in een democratie te leven echter aanzienlijk gedaald.

Vaak gebruikt de politieke elite de term populisme om beleidskeuzes die gedragen worden door de massa af te keuren.

Mensen zijn cynischer geworden over de waarde van democratie als politiek systeem, minder hoopvol dat alles wat ze doen een invloed kan hebben op het beleid, en meer bereid hun steun uit te spreken voor autoritaire alternatieven. De democratische deconnectie bij millennials wordt zelfs toegeschreven aan een ‘cohort’-effect - dat wil zeggen dat hun opvattingen over democratie in de loop van de tijd waarschijnlijk niet zullen veranderen. Democratische deconsolidatie is vandaag een realiteit in Centraal- en Oost-Europa.

Een derde invalshoek is het idee van de uitgeholde democratie. Door de jaren heen zouden volwaardige democratieën zich hebben ontdaan van de kritische substantie, hetzij door de excessieve impact van bedrijven op beleid, hetzij door de verdamping van de macht op nationaal niveau door de hyperglobalisering.

In een invloedrijk boek uit 2013 betoogde de Ierse politicoloog Peter Mair dat een ‘leegte’ was ontstaan omdat de politieke klasse haar representatieve functie had opgegeven en zich had teruggetrokken in de instellingen van de staat, terwijl burgers zich hadden teruggetrokken in apathie. Die onverschilligheid wordt dan gezien als een begrijpelijke reactie op een structureel falen van de liberale democratie in Europa. De opkomst van populisme wordt dan als een symptoom gezien en minder als een oorzaak van de democratische achteruitgang.