Detective Mickey Mouse in de raad van bestuur

Ik zit in verschillende raden van bestuur. Het valt me telkens op dat die heel verschillend zijn op het vlak van kwaliteit, werkwijze en efficiëntie. Sommige bestuurders zien de raad van bestuur als een soort praatbarak of een noodzakelijk kwaad dat ze zo snel mogelijk achter de rug willen hebben, terwijl andere bestuurders er heel wat tijd in steken. Een goed werkende raad van bestuur is zijn gewicht in goud waard.

Je kan er eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen. De meeste bedrijven installeren pas een formele raad van bestuur bij hun eerste grote, externe kapitaalronde, maar eigenlijk is dat te laat. Elk bedrijf zou van bij de start een sterke raad van bestuur of raad van advies moeten hebben. Het opstellen van een charter waarin de rol, de werking en de structuur van de raad van bestuur beschreven wordt, is daarbij noodzakelijk.

Uiteraard moeten de aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, maar het is superbelangrijk ook een aantal externen te hebben die geen enkele band hebben met het bedrijf en zonder belangenconflict ongezouten hun mening kunnen geven. Ga niet te licht over de keuze van die onafhankelijke bestuurders maar maak een lijst van de potentiële kandidaten en doe referentiechecks. Bel bedrijven op en vraag of de kandidaat-bestuurders actief zijn en een toegevoegde waarde hebben.

Dat laatste is geen overbodige luxe. Veel bestuurders nemen hun job ernstig, maar ik heb er ook heel wat gezien die niet meer doen dan een kop koffie komen drinken en nu en dan proberen een intelligente of minder intelligente vraag te stellen.

Bestuurder zijn is geen hobby, een tijdverdrijf of iets wat je doet om je ego te strelen. De verantwoordelijkheid die je hebt, is niet te onderschatten. Je beslist over de strategie en waar het bedrijf naartoe moet. Een goede kennis van de sector en de financiële aspecten zijn daarbij noodzakelijk. Toch zijn er heel wat bestuurders die het anders zien. Ze investeren weinig of geen tijd in de bedrijven waarin ze zetelen en ze zijn eerder gefocust op de zitpenningen.

In een van de bedrijven die ik opgericht heb, had ik op een bepaald moment echt het gevoel dat veel te weinig leden van de raad van bestuur de moeite namen om de documenten door te nemen, hoewel ze bij hoog en laag beweerden dat ze heel wat tijd staken in het bedrijf. Als ondernemer voel je zoiets aan.

Wie ik ook graag naar de prullenbak zou verwijzen, zijn bestuurders die tijdens de vergadering spelletjes op hun gsm zitten te spelen, aan het chatten zijn met hun nieuwe vriendin of bezig zijn met hun nieuwe reis te boeken.

Het was tijd om mijn bestuurders even te testen. Ik kon het niet laten midden in een document een mooie afbeelding van Mickey Mouse te steken. Zijn guitige gezicht en zijn gigantische oren kon je zeker niet missen.

De uitkomst van mijn experiment was enigszins schokkend. Ondanks het feit dat iedereen ruim een week voor de bijeenkomst de documenten gekregen had, belden maar twee van de tien bestuurders me op om te vragen of ik te veel gedronken had of ergens een probleem had. De anderen was het niet opgevallen. Een bewijs dat ze eigenlijk de documenten niet hadden doorgenomen. Veel excuses konden ze niet geven. Het was de perfecte reden om een groot deel van de bestuurders te vervangen.

Wie ik ook graag naar de prullenbak zou verwijzen, zijn bestuurders die tijdens de vergadering spelletjes op hun gsm zitten te spelen, aan het chatten zijn met hun nieuwe vriendin of bezig zijn met hun nieuwe reis te boeken. Dat gedrag getuigt van weinig respect voor het management. Misschien kan er eens iemand een soft- of hardwaretool ontwikkelen die het mensen in een straal van 15 meter rond de boardroom niet meer mogelijk maakt op het internet te surfen. Te activeren door de CEO. Gegarandeerd succes.