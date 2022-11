Wie oplossingen verwacht van een dictatuur, dwaalt. Maar wie er een ziet waar er geen is, evenzeer.

‘20 procent van Belgen bereid om democratie op te geven’, blokletterden een aantal media deze week in de zoektocht naar clickbait. Het alarmerende cijfer werd geplukt uit een peiling van het onderzoeksbureau Kantar, in samenwerking met de RTBF en La Libre Belgique.

Wie de publicatie echter leest, merkt al gauw dat maar 4 procent van de bevraagden onze democratie zou willen vervangen door de dictatuur van één sterke leider. De andere 16 procent is eerder voorstander van een systeem waarbij één partij het beleid voert. Dergelijke systemen hebben ons dan wel miskleunen als de brexit en Trump ‘geschonken’, antidemocratisch zijn ze niet.

Het inflatoir gebruik van zwaarbeladen termen als 'dictatuur' geeft aan dat men zich in dit land nauwelijks nog kan voorstellen wat het is om te leven onder het juk van de almacht.

Vals alarm dan? Toch niet. Zorgwekkender is dat bijna een vijfde van de respondenten (18,9%) van mening is dat België al een dictatuur is of naar dat model evolueert. Dat cijfer past binnen een bredere negatieve kijk op het politieke bedrijf. 63 procent van de ondervraagden gelooft niet dat de overheid een positieve impact kan hebben op hun leven. 74 procent vindt dat niet naar hen wordt geluisterd.

De link tussen die vertrouwenscrisis tussen burger en politiek en de afwikkeling van de coronacrisis is snel gelegd. Grote groepen uit diverse hoeken van de samenleving kwamen toen op straat om de ‘ondemocratische regels’ aan te vechten.

Wat er ook valt aan te merken op dat beleid, dictatoriaal was het niet. Het inflatoir gebruik van dergelijke zwaarbeladen termen geeft aan dat men zich in dit land nauwelijks nog kan voorstellen wat het is om te moeten leven onder het juk van de almacht.

Toxische realiteit

De kinderen van mijn generatie uit de jaren 70 herinneren zich nog de infame ‘années de plomb’ in Marokko, jaren van onderdrukking en politieke afrekeningen die grosso modo samenvielen met het koningschap van Hassan II van 1961 tot 1999. Tijdens de Koude Oorlog werden dictaturen met een schijnparlement gedoogd en beschermd door het Westen om te voorkomen dat zijn voormalige kolonies terecht zouden komen in het kamp van de Sovjet-Unie. Een van de trieste hoogtepunten was de liquidatie van de linkse politicus Mehdi Ben Barka op Frans grondgebied, allicht het werk van onder meer de Marokkaanse geheime dienst.

Dat was een van de gevallen die in het oog sprongen. Veel ingrijpender was de dagelijkse toxische realiteit van verklikkingen, willekeurige arrestaties en verdwijningen in het land. Busjes van de geheime politie reden af en aan in de straten van steden als Tanger, onze vakantiebestemming. Wie erin belandde, werd soms niet meer teruggezien.

Men zegt wel eens dat revoluties hun eigen kinderen opeten. Dictaturen zijn wat dat betreft nog erger: ze verslinden iedereen die zich toevallig op hun pad bevindt.

Niet zelden vluchtte ik als kind samen met mijn ouders wanneer iemand op straat ‘la rafle!’ riep. Je kon maar beter snel de benen nemen dan zonder reden gewelddadig gearresteerd te worden, gedrumd in een politiebusje. Razzia’s zijn eigen aan een dictatuur. Net als verdwijningen. Sommige vrienden van mijn ouders zijn nooit teruggevonden. Zo verging het ook de schrijver Fouad Laroui’s vader, een verdwenen vakbondsman.

Wie oplossingen van een dictatuur verwacht, bezondigt zich aan een gevaarlijke dwaling. Maar wie een dictatuur ziet waar er geen is, dwaalt evenzeer. Zo'n devaluatie van de term dreigt ons te verblinden als onze samenleving daadwerkelijk zou afglijden naar het allerergste.