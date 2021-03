Digitale schaarste

Met de magische technologie van crypto en blockchain kan je een digitaal bestand ‘uniek’ maken. Schaars dus, en verkoopbaar. Er beweegt iets in de digitale wereld.

Het is wat een zot ervoor wil geven. De zilveren Porsche 911 cabrio van voetballegende Diego Maradona wordt online geveild op de veilingsite Bonhams, las ik in Sabato. Voor een ‘kleine’ bijdrage kan dit prachtige voertuig uit 1992 pronken in uw collectie. Met het authentieke onderhoudsboekje erbij. De vorige eigenaar heeft dat heel mooi bijgehouden.

Ongetwijfeld zal de Bonhams-verkoper u ook precies kunnen uitleggen in welk vakje de Argentijn zijn voorraadje coke opborg, en dat die kleine verkleuring op het tapijt een waardevol residu is van een legendarische braspartij. Waarom je per se in de bolide van Maradona zou willen rondrijden, is mij een raadsel. Maar dat het de zijne was, drijft de prijs naar absurde hoogten. Schaarste.

Het is wat een zot ervoor wil geven. Maar dat bepaalt wel hoe we ernaar kijken. Een arme stakker die een huis volstapelt met lege potten Nutella komt op tv als een trieste zonderling, maar een gegoede vijftiger die vintage Aston Martins verzamelt, komt in Sabato als een collectionneur.

Heilige tong

Schaarse goederen aanprijzen is van alle tijden. Denk aan de prachtige relikwieëncultus waarmee de katholieken grote sier maakten. Mijn favoriet is de heilige tong van Sint-Antonius van Padua. Toen ze hem 30 jaar na zijn dood opgroeven, bleek die tong nog helemaal intact te zijn tussen zijn beenderen. Straf ook dat die extreem duurzame tong nog een wereldtournee gemaakt heeft in 2013. Of het echt zijn tong was, is maar de vraag. Er zat helaas geen onderhoudsboekje bij. Goeie investering, dat wel.

Dankzij de blockchain kan je een digitaal concept ook een unieke signatuur meegeven: een soort digitaal onderhoudsboekje, waar precies in staat vanwaar het komt.

Mooi heb ik ze nooit gevonden, maar ik herinner mij nog dat Van Goghs Zonnebloemen in 1987 verkocht werden voor het recordbedrag van 39 miljoen dollar. Dat leek toen absurd, nu is het eerder een peulenschil. Prima investeringen, die schaarse dingen.

Die schaarste was helaas alleen voorbestemd voor ‘echte’ dingen. In de wereld van het digitale was het andere koek. Je kon meteen een kopij maken van een origineel bestand, beeld of mp4. Ctrl-C, Ctrl-V. Copy, Paste en hupsakee, weg schaarste.

Tot nu. De jongste tijd moest je al in een grot in de rotsen van Tora Bora zitten om niet platgebombardeerd te worden met NFT's of non-fungible (niet-uitwisselbare) tokens. Het is de allernieuwste rage. Met de magische technologie van crypto en blockchain kan je een digitaal bestand ‘uniek’ maken. Schaars dus, en verkoopbaar.

Kunstwerk

Let wel, niet alles wat crypto is, is non-fungible. Een cryptomunt als de bitcoin valt daar niet onder. Een bitcoin is een bitcoin, zoals een euro een euro is. Perfect uitwisselbaar. Maar dankzij de blockchain kan je een digitaal concept ook een unieke signatuur meegeven: een soort digitaal onderhoudsboekje, waar precies in staat vanwaar het komt.

Er is iets aan de hand in de digitale wereld. Na de cryptohype zou de wereld van de assets wel eens totaal kunnen veranderen.

In februari zette de Amerikaanse kunstenaar Mike Winkelmann, aka Beeple, als eerste een digitaal kunstwerk als NFT te koop via een traditioneel veilinghuis, Christies. Dat kunstwerk zal deze week een absolute recordprijs opleveren. Het hek is van de dam, en zelfs Twitter-oprichter Jack Dorsey stelde zijn allereerste tweet te koop als NFT. De teller staat al boven 2,5 miljoen dollar.

Het is wat een zot er voor wil geven. Waarom zou ik de originele tweet van Jack Dorsey willen? Tenzij als investering. En voor de ‘bragging rights’. Maar het toont wel aan dat er iets aan de hand is in de digitale wereld. Na de cryptohype zou de wereld van de assets wel eens totaal kunnen veranderen.

Ik volgde de voorbije maanden de cursus over cryptomunten van Gary Gensler, de schitterende sessie over NFT inbegrepen. Gensler was investment banker bij Goldman Sachs, professor aan MIT Sloan, en is nu door president Joe Biden aangesteld om de SEC (Securities and Exchange Commission) te leiden. Zijn online cursus is fenomenaal. Echt de moeite, als u er de tijd voor heeft. Want dat blijft natuurlijk het meest schaarse goed.

Peter Hinssen