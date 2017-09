Donderdag Vleesdag

Het waren weer gruwelijke beelden die de dierenrechtenorganisatie Animal Rights deze week verspreidde. Dieren in doodsangst, spartelend aan haken, scherp staal dat in lillend, levend, onverdoofd vlees wordt gestoken. Deze keer waren de dierenrechtenactivisten undercover gegaan in een slachthuis in Izegem.

Op de sociale media zoemden de verontwaardigde commentaren weer in het rond als een boze muggendans.

Discussies over verdoofd slachten en een diervriendelijke behandeling op de slachtvloer tonen alleen maar hoe ver de belevingswereld van de gemiddelde consument af staat van zijn dagelijkse portie voedsel.

Commentaren die uiting geven aan een afschuw die, in veel gevallen, wel erg hypocriet blijkt. Uit een recente enquête van het onderzoeksbureau iVox bleek dat 85 procent van de Vlamingen nog dagelijks vlees of vis eet. Discussies over verdoofd slachten en een diervriendelijke behandeling op de slachtvloer tonen alleen maar hoe ver de belevingswereld van de gemiddelde consument af staat van zijn dagelijkse portie voedsel.

Er bestaat geen Disney-variant van een slachthuis waar koeien, varkens, kippen en schapen vrolijk binnenhuppelen en vervolgens pijnloos en diervriendelijk worden verwerkt tot hamburgers, worsten en koteletjes.

Om vlees te produceren moet je dieren doden. Tegen hun wil. Levende wezens doden kan nooit op een vriendelijke manier. Daar komt altijd leed bij kijken. Yves Drieghe, de oprichter van The Vegan Network, verwoordt het zo: ‘Dierenwelzijn en veeteelt kunnen onmogelijk hand in hand gaan. Het hele systeem zit zo in elkaar dat met dierenwelzijn geen rekening wordt gehouden. De industrie wil zo veel mogelijk winst maken, het volledige slachtproces moet daarom zo snel mogelijk gaan.’

Laten we ook even kijken naar de angstwekkende feiten.

Goedkoop vlees

Harvey en Irma hebben een ravage aangericht in de VS, het land bij uitstek van de ontkenners van de klimaatopwarming. De economie ook die ons McDonald’s, Burger King en Kentucky Fried Chicken ‘schonk’, de fastfoodindustrie, die voornamelijk draait op goedkoop vlees. Volgens de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN, is de veeteelt wereldwijd verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen, een kwart van het watergebruik en 80 procent van de ontbossing in het Amazonegebied.

Met mes en vork delven we het graf. Dat van onze planeet, en dus van onszelf.

De drang naar snel, goedkoop en industrieel vlees heeft nog een ander, perverser effect. De Mexicaan Julio Berdergué, de Latijns-Amerikaanse vertegenwoordiger van de FAO, trok deze week aan de alarmbel. Wereldwijd verliezen we voor het eerst in een generatie weer terrein in de strijd tegen de honger. Tegelijkertijd kampt zijn eigen continent met een ongeziene obesitasepidemie. In 24 landen heeft minstens een vijfde van de bevolking obesitas. Voor Chili, Mexico en de Bahama’s loopt dat zelfs op tot boven 30 procent. Berdergué ziet verstedelijking, veranderende eetgewoonten en voornamelijk ultraprocessed fastfood als de grote boosdoeners.

De verontwaardiging na het uitlekken van de schokkende beelden van slachthuizen geeft hoop. Het merendeel van de mensen bekijkt dieren niet als een louter economisch goed. Maar die verontwaardiging mag zich niet beperken tot undercoverreportages van dierenrechtenactivisten of tot de periode rond het Offerfeest.

De discussie moet verder gaan dan de methodes van diervriendelijk slachten en de occasionele Dagen Zonder Vlees. Een nieuwe eetcultuur is dringend nodig

De discussie moet verder gaan dan de methodes van diervriendelijk slachten en de occasionele Dagen Zonder Vlees. Een nieuwe eetcultuur is dringend nodig. Vegetarisch eten moet de norm worden, vlees de uitzondering. En voor die uitzondering mag flink worden betaald.

Daarom: Donderdag Vleesdag voor de echte liefhebbers, de rest van de week kunnen we makkelijk zonder.