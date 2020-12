Drie hazelnoten voor Angela

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zou de drie betoverde hazelnoten uit de cultfilm 'Drie hazelnoten voor Assepoester' goed kunnen gebruiken.

Tijdens de kerstdagen kijken gezinnen samen naar nieuwe en oude feelgoodfilms. Voor de jongere generatie, ook bij mij in huis, is de traditie 'Love, Actually', voor de oudere generatie, ook bij mij in huis, 'Sissi'. Een alternatieve evergreen is 'Drie hazelnoten voor Assepoester', een Tsjechisch-Oost-Duitse productie uit 1973 en een cultfilm voor Oost-Duitsers.

Het is een variatie op het bekende verhaal van Assepoester, alleen krijgt Assepoester hier drie betoverde hazelnoten, die haar helpen het hart van de prins te winnen. Bondskanselier Angela Merkel hoeft het hart van haar prins niet meer te veroveren, maar hier zijn drie betoverde hazelnoten, die zij mogelijk zou willen gebruiken als kroon op haar werk.

De eerste hazelnoot voor 2021 is digitalisering. Het is al meer dan zeven jaar geleden dat Merkel tijdens een persconferentie met de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama het internet als 'Neuland' beschreef. Duitsland liep toen al en loopt nog altijd achter. Corona heeft het potentieel om de langverwachte versneller voor digitalisering te zijn. Ook in Duitsland werken veel mensen thuis en is er een enorme boost van e-commerce, maar een echte doorbraak is er niet. Het onderwijssysteem heeft de tijd sinds de zomer niet gebruikt om te digitaliseren of is met de handen gebonden door geldgebrek.

De corona-app, die het traceren gemakkelijk moest maken is - zoals in veel andere landen - een ramp. Data over besmettingen moeten via de fax worden uitgewisseld, analoog en niet digitaal. Hoogst tijd de toverkracht van de eerste hazelnoot te gebruiken.

Transitie

Om de digitalisering eindelijk te doen slagen is het urgent om de tweede hazelnoot in te zetten: meer investeringen. De internationale gemeenschap hing de vlag uit voor Duitsland, dat eindelijk afscheid nam van de Zwarte Nul en inzette op grote steun- en stimuleringspakketten. Maatregelen, die niet alleen op de korte termijn de economie helpen, maar ook de broodnodige structurele transitie versnellen. Met nadruk op investeringen in de digitalisering en de vergroening. De ‘wumms’ van minister van Financiën Olaf Scholz.

Tijdens de pandemie was kanselier Angela Merkel vaak de 'Kanzlerin des Flehens', de kanselier die moest smeken.

Helaas slaat de ‘wumms’ tot nog toe nog niet in als een bom, want minder dan de helft van de aangekondigde middelen is echt uitgegeven. Tijd voor de tweede hazelnoot.

Smeken

De derde hazelnoot heeft wel ‘wumms’: een einde aan het federalisme. Het moet Merkel dwars zitten dat zij wel exponentieel functies uit haar hoofd kon berekenen tijdens persconferenties, maar dat ze bij de bestrijding van de crisis vaak 'Kanzlerin des Flehens', de kanselier die moest smeken, was. Altijd weer op haar knieën om de deelstaten op een lijn en een strategie te krijgen. De bondsregering mag internationaal aanzien hebben, in Duitsland zelf heersen de premiers van de zestien bondslanden over vrijwel elk thema. Het effect daarvan is dat vrijwel geen enkele doorbraak in het onderwijs, energie of digitalisering mogelijk is.

De laatste noot is het hardst om te kraken. Maar wat zou deze hazelnoot voor Merkel inslaan met een ‘wumms’. Een sprookje.