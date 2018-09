Drie keer graaien in de pot belastinggeld

Als we eindelijk ballen tonen, is een revolutie in de wetenschappelijke wereld binnen handbereik. En toch blazen de Vlaamse beleidsmakers en de media voorlopig warm en koud. Daarom een nieuwe oproep!

Ik zocht een analogie, maar er is gewoon niets waarmee ik het onwezenlijke verdienmodel van wetenschappelijke uitgevers kan vergelijken. Hoe werkt het? Duizenden wetenschappelijke onderzoekers, die met belastinggeld worden betaald, moeten hun onderzoek publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Sommige daarvan vragen een financiële vergoeding om een studie nog maar in aanmerking te nemen voor publicatie. Maar om daarna de correctheid van de resultaten te checken worden andere wetenschappers ingeschakeld die zich gratis van die taak kwijten.

Gratis is natuurlijk niet gratis. Die wetenschappers doen dat als een deel van hun job, dus opnieuw betaald met belastinggeld. Als het hele zaakje is afgerond, staan de onderzoekers en universiteit hun copyright af aan de uitgever. Die kan universiteiten dan doodleuk torenhoge prijzen aanrekenen om opnieuw toegang te krijgen tot het onderzoek dat ze zelf uitgevoerd hebben. Sommige uitgevers graaien dus drie keer in de pot met belastinggeld. Niet alleen bij ons, maar in elk land ter wereld.

Hoeveel elk van onze universiteiten betaalt, is moeilijk te achterhalen door vertrouwelijkheidsovereenkomsten. Als de prijzen van abonnementen geheim blijven, kan een uitgever per universiteit makkelijker hogere prijzen onderhandelen. Verdeel en heers.

Het gaat makkelijk over een paar miljoen euro per jaar per universiteit. Schattingen leren dat in het Verenigd Koninkrijk meer dan 100 miljoen euro per jaar wordt betaald aan de tien grootste uitgevers. In Oostenrijk zou het om 70 miljoen euro gaan, in Nederland om 40 miljoen. Het bedrag in België is wellicht gelijkaardig.

Elsevier, ‘s werelds grootste uitgever, maakte vorig jaar meer dan 1 miljard euro winst, met een winstmarge van 36,8 procent. Ik heb geen probleem met een goed draaiend bedrijf dat maatschappelijke waarde toevoegt. Maar in dit geval is sprake van waarde-extractie, van uitbuitingskapitalisme door exorbitante prijzen te vragen voor de toegang tot publieke middelen.

Plan S

De voorbije jaren zijn er schermutselingen geweest tussen landen, universiteiten en uitgevers over de waanzinnige prijzen, vaak met tijdelijke boycots als gevolg. Nu staan we echter voor een beslissend moment. Elf Europese landen (waaronder het VK, Frankrijk en Nederland) ondertekenden het Plan S. Wetenschappers in die landen zullen vanaf 2020 hun onderzoek niet meer mogen publiceren in wetenschappelijke tijdschriften die abonnementsgeld rekenen. De bedoeling is de arm van de uitgevers om te wringen om een ander uitgeefmodel tot stand te brengen.

België is nog niet gevolgd. Mag het alstublieft iets meer zijn en vooral iets kordater?

België is nog niet gevolgd. Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek geeft aan nog bezig te zijn met het beleidsplan en mogelijk alsnog later te zullen aansluiten. Mag het alstublieft iets meer zijn en vooral iets kordater? Ja, België heeft een eigen wet die stelt dat een publicatie na verloop van tijd vrij toegankelijk moet zijn, maar die laat in eerste instantie de exclusiviteit aan de grote uitgevers ‘om te vermijden dat ze aanzienlijke schade zouden lijden door een verlies aan abonnementen’.

Tiens, aanzienlijke schade vermijden? Ik dacht dat we net dit soort monopolies op publieke middelen een halt wilden toe roepen? Uitgevers reageren als door een wesp gestoken op het Plan S. ‘Dat kan potentieel het hele wetenschappelijke publicatiesysteem ondermijnen’, dreigt Springer Nature. Ja, duh, dat is exact de bedoeling, jongens.

Waarom is dat zo belangrijk? Het gaat niet alleen over de miljoenen euro’s die onze universiteiten beter kunnen aanwenden. Het gaat erom dat in tijden van fake news iedereen toegang moet krijgen tot wetenschappelijke informatie. Niet alleen onderzoekers, maar ook huisartsen, patiënten, ziekenhuizen, journalisten, bedrijven, politici en beleidsmakers. Als u nu één studie wilt nalezen, betaalt u zo’n 40 euro per artikel.

En laten we wel wezen, met één artikel ben je niets. Ik raad managers en consultants voortdurend aan om evidencebased te werk te gaan. Bedrijven zitten echter met de handen in het haar: waar vinden ze die studies die aantonen wat werkt en wat niet?