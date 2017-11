Droogleggen

De Paradise Papers. Het is een meer dan fraai staaltje van onderzoeksjournalistiek, een tijdrovende branche waar mediabedrijven meer in zouden moeten investeren. Onderzoeksjournalistiek loont immers altijd.

De Panama Papers leggen ingewikkelde fiscale constructies bloot waarmee honderden bedrijven en rijke personen hun geld versluizen naar tropische eilandjes. Dankzij deze carrousels zijn wereldwijd tientallen miljarden aan belastinggeld gewoon in rook opgegaan. Geld dat niet is gegaan naar beter onderwijs, naar een gezondere leefomgeving, uitgebreider openbaar vervoer, pensioenen, naar steun aan de allerzwaksten in de samenleving, zorg. Of, wel ja, naar onderzoeksjournalistiek.

Belastingfraude is veel nauwer verbonden met de internationale terreur dan men op het eerste gezicht zou denken

Dit derde financiële schandaal in vier jaar tijd betekent dat de allerrijksten en de topbedrijven van deze wereld gewoonweg niet geïnteresseerd zijn in solidariteit. Dat ze liever massa’s tijd, geld en kennis spenderen aan het uitdokteren van kronkelige constructies, om toch maar de samenleving te misgunnen waar ze in feite recht op heeft. Pijnlijker wordt dit als bepaalde ‘belastingontwijkers’, Nike en Janssen Pharma bijvoorbeeld, in eigen land al voor vele miljoenen subsidies en belastingvoordelen toucheren.

In tijden van zware besparingen, stijgende (kinder)armoede en groeiende onzekerheid over jobs en pensioenen zou je zwaar protest en felle verontwaardiging verwachten. En het zoemt best wel, op de sociale media. Vooral als er een bekende naam, zoals de Britse koningin Elizabeth of de ‘wereldverbeteraar’ en popzanger Bono, naar buiten wordt gebracht.

Maar er is geen explosie van hashtags zoals #NoParadiseForMe of #JeMeSuisFaitVoler. De grote verontwaardiging blijft uit. In dit geval legt de onderzoeksjournalistiek niet alleen geldverduistering bloot, maar ook een morele hypocrisie bij zij die beroofd worden.

Schril is het contrast met de boosheid die zich meester maakt van de mensen na de zoveelste aanslag door IS. Dan wordt er op los ‘gehekt’. Schril is het contrast met het schier eindeloze debat en de harder wordende standpunten over de vluchtelingenstromen. DefendEurope is namelijk ook een hashtag. Het is zelfs een schip, dat tot deze zomer bootvluchtelingen tegenhield op de Middellandse Zee. Waarom? Om de toekomst van ons continent niet in gevaar te brengen, luidt het.

Vuil geld

Het grote gevaar is evenwel belastingfraude. Het is veel nauwer verbonden met internationale terreur dan men op het eerste gezicht zou denken. Onderzoeksrechter Michel Claise, gespecialiseerd in financiële dossiers, beschreef in zijn boek ‘Le club de Cassandre’ hoe in de paradijselijke postbuseilandjes het ‘vuile geld’ zich in allerhande bonafide bedrijven vermengt met ‘proper geld’.

Zo is de Saoedische prins Khaled bin Sultan bin Abdulaziz, naast koningin Noor van Jordanië, een van de prominentste figuren uit het Midden-Oosten van wie de financiële strapatsen worden blootgelegd in de Paradise Papers. Deze voormalige minister van Defensie en een van de voortrekkers van de grote wapenaankopen van Saoedi-Arabië heeft voor minstens 51 miljoen dollar uitstaan, verdeeld over acht spookfirma’s op Bermuda. Prins Khaled bin Sultan bin Abdulaziz is een schoolvoorbeeld van magnaten uit de Golfstaten die hun geld in mist verhullen via de achterpoortjes van de neoliberale economie.

Wie het internationaal terrorisme echt wil aanpakken, legt ook de geldstromen naar de belastingparadijzen droog

Een deel van dat illegale geld wordt wereldwijd opnieuw geïnvesteerd in ultrafundamentalistische Koranscholen, wahabistische moskeeën en zelfs jihadistische groeperingen. Internationale monetaire fraude als sluier en motor voor de radicale islam.

Naar aanleiding van de recente onthullingen verzuchtte onderzoeksrechter Claise tegen de RTBF dat ‘de strijd tegen financiële criminaliteit geen prioriteit is’. Wie het internationaal terrorisme echt wil aanpakken, legt ook de geldstromen naar de belastingparadijzen droog. Niet alleen beroof je de radicale islam dan van een van haar voornaamste bronnen van inkomsten. Het zou ook een unieke kans zijn om de voedingsbodem weg te nemen. Door eerlijke belastingen komen er meer middelen vrij voor onder meer onderwijs, cultuur en sport. Het kan de druk die onze samenleving uitperst verlichten. De antisentimenten verzachten om niet langer eenzijdig te hashtaggen of als piraten overstekende vluchtelingen af te blokken.

Een protestboot, ja, maar dan eentje die een andere koers vaart. En met Robin Hood als kapitein.