Duit in het zakje

Geachte partijvoorzitters, Uw electoraat gaat gebukt onder de galopperende inflatie en de stijgende energiekosten. Ik ben er zeker van dat U daarvan wakker ligt. Een eenvoudige oplossing is er niet. Zeker niet als het tekort op de begroting een kleine 31 miljard euro bedraagt.

Neen, mijn schrijven gaat niet over dat grote wordende gat en de schuldenlast, die stilaan begint te lijken op een obese olifant in de kamer, waarvan politici doen alsof ze hem niet zien.

Nu is het ogenblik aangebroken om te laten zien dat U de portefeuille van de burger belangrijker vindt dan die van de partijen.

Mij gaat het over een paar daden die U zou moeten stellen. Daden die blijk geven van empathie en solidariteit met de lijdende bevolking. Met wat ik U zal suggereren, kan U alle slecht menende criticasters voorgoed de mond snoeren.

Ik wil het hebben over een mogelijk bescheidener gebruik van de openbare middelen die U voor uzelf reserveert.

Een eerste moedige daad kan zijn dat alle parlementsleden en alle ministers hun eigen vergoeding met 10 procent verminderen en resoluut elke indexering afwijzen. Dat geld kan dan gestort worden in een solidariteitsfonds waarmee de meest behoeftigen geholpen kunnen worden.

Partijsubsidies

Daaraan kan U nog een substantieel bedrag toevoegen met een deel van de subsidies die de parlementsleden zo gul aan hun eigen partijen toekennen. In geen enkel land liggen die hoger. Nooit wordt daarover een debat gehouden. Alle politici hebben er immers belang bij dat de financiering van hun eigen zakken blijft doorgaan. Nu is het ogenblik aangebroken om te laten zien dat U de portefeuille van de burger belangrijker vindt dan die van de partijen.

En U kan nog meer doen. Elke observator weet dat er te veel politiek personeel is. De talrijke parlementen die dit land rijk is, zijn in de meeste gevallen dubbel te groot bevolkt. Dat weten zowat alle politici. Ze weten ook dat de kabinetten overbemand zijn. Dat wordt op tijd en stond aangeklaagd, maar blijft zonder gevolg.