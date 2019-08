Duits leiden, of is het lijden?

Hoewel hier en daar, zoals overal in Europa, wordt verlangd naar een sterke leider die met de vuist op tafel slaat, is Duitsland al jaren zeer tevreden met de stille leider Angela Merkel, beroemd voor haar ‘aanmodderen’. Die gespleten houding over leiderschap domineert de Duitse politiek na de zomerpauze.

Enerzijds is er de brokkenpiloot Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), die bezig is met een steile glijvlucht naar beneden en over elke bananenschil struikelt. Was er bij het eerste uitglijden nog wat schadenfreude, nu kijkt bijna iedereen met pijn in de buik hoe de stralende winnaar van de jongste leiderschapsrace in de christendemocratische partij CDU als een vrijwel knock-out geslagen bokser in de touwen hangt. Na een goede start in december volgden haar foute carnavalsgrappen, suggesties van censuur voor de YouTuber Rezo kort voor de Europese verkiezingen en het verwarren van het begrotingsoverschot met de schuldenrem.