Duitse humor

Hebben Duitsers wel humor? In veel buurlanden zal men op die vraag hetzelfde antwoord geven. Maar wie of wat is de Duitser, in een land dat net als België geen eeuwenlange gezamenlijke geschiedenis heeft?

Duitsers lachen pas als de gordijnen dicht zijn en het licht uit is, of met carnaval. Dan wordt er met veel knipogen en dijengeklets jolig gevierd en gedronken. Met steden met gekke namen en met mensen in gekke kleren. Lachen geblazen hoor, een man met een dirndl aan en met vlechten! Als de Duitsers los gaan, halen ze alles uit de kast.

Alle Duitsers? Nee, een groot deel van de bevolking - doorgaans meer uit het Oosten afkomstig, zoals ook deze columnist - kijkt met verbazing naar het in haar ogen platte feestvermaak en krijgt buikpijn van de platte grappen. Over alles mag worden gelachen: Donald Trump als een verzopen kanaalrat, ter vergelijking met de wel geredde - inmiddels wereldberoemde - te dikke Duitse rat die klem zat in een putdeksel.

Toilet

Liefst gaat het verkleedfestijn met carnaval over iets buiten Duitsland. Want over Duitsers zelf kan je beter geen grappen maken. Dat merkte ook CDU-voorzitster Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK). Zij maakte de - toegegeven, platte - grap dat er geen echte mannen meer waren in Duitsland, gezien de introductie van een toilet voor de derde sekse, voor diegenen die niet wisten of ze wilden zitten of staan. Ze kreeg een golf van kritiek over zich heen: discriminatie, grappen op de rug van minderheden, gebrek aan inlevingsvermogen. Ze moest een voorbeeld nemen aan de Hamburgse peuterschool waar kinderen niet meer als indiaan verkleed mogen komen.

Vroeger was de politieke satire in Duitsland van hoog niveau. Nu gaat alles eerst door een morele filter.

Voor grappenmakers zijn het moeilijke tijden. Gaat humor samen met integratie en politiek correct zijn? Vroeger was de politieke satire in Duitsland van hoog niveau. Nu gaat alles eerst door een morele filter. Zelfs het enige satireprogramma op televisie, de Heute Show, is weinig vernieuwend en haalt bijlange niet het niveau van een John Oliver of een Arjen Lubach. Jan Böhmermann, die met een beledigend gedicht over Erdogan de grenzen opzocht van hoever kunst mocht gaan, is regelmatig nog wel verfrissend. Maar hetzelfde soort gedicht over een Duitse politicus, en hij had beter kunnen emigreren.

Schaduwkant

De combinatie van dijenkletsen, geknepen humor en de morele wijsvinger maakt het voor buitenlanders niet alleen moeilijk om van Duitsers te houden, ze is misschien ook de schaduwkant van de beroemde betrouwbaarheid, en vaak ontbrekende flexibiliteit. Flexibiliteit in het omgaan met economische regels en beleid, of ook met Europa. Als flexibiliteit echter alleen maar samengaat met veel zelfspot en humor, is dat misschien ook niet nastrevenswaardig. De koningen van de zelfspot zijn nota bene de Britten.