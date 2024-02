Duitse trots op vier wielen

Voor de Duitse autosector zijn de gouden jaren achter de rug. De automakers gooien het roer om. Weg van de elektrificatie.

Vol trots kwam ik enkele jaren geleden in de nieuwe hybride leaseauto voorrijden, het jongste model van een vertrouwde auto van Duitse makelij. Oh en ah, riep mijn gezin. Tot de kofferbak openging en het duidelijk werd dat een deel van de familie voortaan moest thuisblijven. Midden in de achterbak van de stationwagen was een groot blok geplaatst: de batterij voor de elektromotor. In de auto paste niets meer. Geen koffers, geen sportspullen en, vooral, geen hond. Ik probeerde van alles, maar de hond, niet bijzonder groot, kon niet mee. De foto’s van de hond met zijn kop tegen het dak veroorzaken tot vandaag veel gelach.

Duitse automobielmerken berichten dat hun elektrische auto’s buiten de EU op grote parkeerplaatsen staan. Ze raken ze aan de straatstenen niet kwijt.

De automobielsector staat al lang symbool voor de economische misère van Duitsland: hoogmoed, missen van nieuwe technologieën, te veel inzetten op één succesmodel, of gewoon hopen op de Chinese markt. Tussen de automobielsector en de hele Duitse economie zijn veel parallellen. Al is er nu enige hoop dat toch niet alles naar de haaien gaat.

Eerst was er afgelopen week weer een van de vele slechtnieuwsberichten. Zondag legde de BYD Explorer No 1 aan in de haven van Bremerhaven. Build Your Dreams, de machtige Chinese producent van elektrische auto’s, heeft inmiddels eigen transportboten. 3.000 auto’s van het merk staan te wachten op klanten in Bremerhaven. Duidelijker kan de bedreiging niet zijn.

Iedereen lijkt stilaan te beseffen dat de Duitse automakers de boot van de elektrificatie hebben gemist. Tesla heeft een eigen fabriek buiten Berlijn. De Chinese auto’s staan in rijen klaar om de Duitse markt veroveren. Samen met de gestegen kosten voor materiaal, energie en personeel levert de trage transitie naar elektrisch rijden de Duitse merken grote problemen op.

Alle Duitse automakers kondigden de afgelopen jaren - onder druk van regelgeving en concurrentie - nieuwe strategieën aan om vooral elektrische auto’s te produceren. Eindelijk, dachten veel experts. Maar de ontwikkeling stokt. Want wereldwijd is de groene transitie nog helemaal niet zo ver. Terwijl in Europa in het afgelopen jaar bijna de helft van alle nieuw ingeschreven auto’s hybride of elektrisch waren, is dat wereldwijd nog geen 20 procent. Duitse automobielmerken berichten dat hun elektrische auto’s buiten de EU op grote parkeerplaatsen staan. Ze raken ze aan de straatstenen niet kwijt.

De Duitse automakers gooien het roer om en nemen afstand van de exclusief elektrische koers.

In eigen land valt de Chinese concurrentie nog mee. Afgelopen jaar reden geen 30.000 Chinese auto’s op Duitse wegen, vergeleken met 26 miljoen van Duitse makelij. Ook opmerkelijk is dat in Duitsland de vraag naar elektrische auto’s in de eerste maanden van het jaar met 50 procent is gedaald, het gevolg van het wegvallen van subsidies.

Voor de Duitse autosector zijn de gouden jaren achter de rug. De internationale concurrentie is te groot. De Duitse automakers gooien het roer om en nemen afstand van de exclusief elektrische koers. Ze diversifiëren het businessmodel en zetten in op originaliteit, in plaats van de concurrentie achterna te lopen. Waarschijnlijk een verstandige strategie, die mogelijk in nieuwe successen resulteert.