Dura lex, sed lex, maar niet voor Franstaligen

Als vicegoeverneur verricht Jozef Ostyn een ware sisyfusarbeid in Brussel.

Brussel heeft niet echt een gouverneur, maar er is wel een vicegouverneur: de Vlaming Jozef Ostyn (CD&V). Die heeft de ondankbare taak elk jaar een rapport op te stellen dat zonder enig gevolg verticaal geklasseerd wordt. Ostyn verricht een ware sisyfusarbeid.

De vicegouverneur moet toekijken op de naleving van de taalwetten in Brussel. Daar loopt het sinds mensenheugenis fout mee, voor één eenvoudige reden: de Franstalige politici hebben altijd gemeend dat zij de taalwetten niet moeten naleven. Dat doen ze niet in Brussel en ook niet in de Franstalige faciliteitengemeenten op de taalgrens, zoals Komen, waar ze op een totaal illegale manier nooit Nederlandstalig onderwijs hebben georganiseerd.

Maar wee de Vlamingen die het in hun hoofd halen te morrelen aan de faciliteiten voor Franstaligen in de Vlaamse rand.

Uit de jaarlijkse rapporten van vicegouverneur Jozef Ostyn blijkt telkens weer dat de Brusselse gemeenten lak hebben aan de vereiste tweetaligheid van hun personeel.

Uit de jaarlijkse rapporten van Ostyn blijkt telkens weer dat de Brusselse gemeenten lak hebben aan de vereiste tweetaligheid van hun personeel. Vorig jaar werd het ritueel weer herhaald. Er gebeurden liefst 1.867 aanwervingen van mensen zonder taalattest. Dan is het de taak van de vicegouverneur die te schorsen. Dat is de logica zelf, omdat ze niet aan de wettelijke bepalingen beantwoorden.

Maar de aanbevelingen van Ostyn moeten worden bevestigd door de Brusselse regering. Dat is nog nooit gebeurd. De regering bekijkt zijn rapport zelfs niet. Zo blijven de onwettig aangeworven ambtenaren in dienst.

Schaarbeek presteert het zelfs om al jaren een gemeentesecretaris te hebben die geen taalattest heeft en dan maar als stagiair werd ingeschreven. De gewestminister die op de lokale besturen moet toezien, is Bernard Clerfayt (Défi), die als burgemeester zelf verantwoordelijk was voor die onwettelijke situatie.

De Nederlandstalige ministers in de gewestregering hebben nooit de naleving van de taalwetten geëist.

De Nederlandstalige ministers in de gewestregering hebben nooit de naleving van de taalwetten geëist. Blijkbaar hebben ze zich al lang neergelegd bij een situatie die met de Franstaligen nog steeds onbespreekbaar is.

Vaak hoor je bij Brusselse Franstaligen lofzangen op meertaligheid. Maar hun eigen taalkennis beperkt zich zich meestal tot hun moedertaal. Ze noemen zich fier Belgen, maar weten meer over hun zuiderburen dan over Vlaanderen, waarover ze enkel in vaak stigmatiserende clichés denken. Op de Brusselse kabel zijn de eerste honderd zenders Franstalig. MTV en National Geografic kan je bekijken in de version française.