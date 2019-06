Echte overheidsbesparingen moeten nog gebeuren

Zonder inspanningen neemt dat tekort de volgende jaren trouwens alleen maar toe. De vergrijzing heeft een impact op de overheidsuitgaven voor de pensioenen en zorg. De voor de hand liggende vraag is dan natuurlijk hoe de volgende regering dat tekort kan aanpakken. Sommige partijen kijken naar extra belastinginkomsten. De totale overheidsontvangsten in België worden voor 2019 evenwel op 51 procent van het bruto binnenlands product (bbp) geraamd. Dat blijft na Denemarken, Frankrijk en Finland het hoogste cijfer van Europa.

Andere partijen denken eerder aan besparingen. Daar liggen allicht meer mogelijkheden. Een vergelijking van de overheidsuitgaven en de kwaliteit van de overheidsdiensten in brede zin geeft steevast hetzelfde beeld: de Belgische overheidsuitgaven zijn hoog, terwijl de kwaliteit die ertegenover staat middelmatig is. Dat patroon komt terug voor meerdere indicatoren van de kwaliteit van de overheid. En ook voor verschillende takken van de overheid. Denk aan zorg, onderwijs, justitie, veiligheid of openbaar vervoer.