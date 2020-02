Edflixen zullen we

VTM en Telenet slaan de handen in elkaar om het 'Vlaamse Netflix' te lanceren. Die term klinkt vreselijk, maar er valt moeilijk aan de naam Netflix te ontsnappen. De Amerikaanse streamingdienst staat symbool voor een on-demandmodel met een lage abonnementsprijs en daagt bedrijven uit hun business om te gooien. Welke andere industrie zou welvaren bij zo'n Netflix-shake-up?

Vlaanderen scoort met een deelnamegraad van 9 procent aan levenslang leren bijzonder slecht. Bedrijfsleiders breken zich het hoofd over bijscholing: hoe houden ze hun werknemers bij de les? Die werden ooit aangeworven op basis van een uitstekend diploma. Maar als bepaalde jobs door nieuwe technologie veranderen of het bedrijf een andere koers vaart, moet een aantal mensen noodgedwongen langs de kant gaan staan.

Wie houdt de kennis en vaardigheden van mensen up-to-date? Zijn mensen daar zelf verantwoordelijk voor? Onderzoek wijst uit dat acht op de tien Vlamingen meent geen nood te hebben aan verdere opleiding. Zijn de bedrijven daar verantwoordelijk voor? Werknemers ontslaan terwijl nieuwe mensen aangeworven worden, geeft weinig hoop. Waarom kijkt niemand naar het hoger onderwijs?

De universiteiten kunnen de belangrijkste speler zijn in levenslang leren.

In Vlaanderen richten hogescholen en universiteiten zich vooral op het begin van de loopbaan. Die start blijft ontzettend belangrijk. Een diploma is nog altijd de beste garantie op een goede en succesvolle loopbaan. Maar waarom stopt de rol van de universiteiten op het moment dat studenten afstuderen? De universiteiten kunnen de belangrijkste speler zijn in het proces van levenslang leren. Door hun focus op grensverleggend onderzoek en onderwijs hebben ze de nieuwste kennis en de juiste mensen daarvoor in huis.

Buitenlandse topuniversiteiten zitten niet stil. Wereldwijd worden plannen voor een zogeheten Edflix-leermodel gefinaliseerd. Dat stoelt op de idee dat een inschrijving aan een universiteit gelijkstaat met een levenslang abonnement om er lessen te volgen. Het initiële diploma is een start-uppakket. Met je diploma vind je een eerste job, maar je neemt geen afscheid van de universiteit. Je abonnement laat toe voortdurend terug te keren. Je kiest zelf wanneer je wat wilt plukken uit het aanbod van de universiteit. Soms heb je een eenmalige onlinecursus nodig, en soms een volledig studiejaar, als je fundamenteler je koers wilt wijzigen.

De kosten blijven laag door een maandelijks abonnementsmodel, zoals bij Netflix of Spotify. Op basis van je leerprestaties, vroegere keuzes en je loopbaanstappen op je LinkedIn-profiel, worden learning analytics ontwikkeld die een gepersonaliseerd traject voor je uitstippelen. Dat wordt gedocumenteerd in digitale badges, zodat toekomstige werkgevers zien dat je niet stilzit. Een reeks badges vormt dan een nieuw diploma. Hoe sterker de reputatie van je universiteit, hoe meer je diploma en badges waard worden tijdens je loopbaan.

Leren moet een beetje pijn doen, in tegenstelling tot een avondje naar Netflix kijken.

Dat klinkt mooi, maar wie gaat dat betalen? In Vlaanderen hebben we de neiging te denken dat onderwijs gratis is. Een ander probleem is het leren zelf. Een avondje naar Netflix kijken, is leuk, maar leren moet een beetje pijn doen. Als Edflix enkel likes moet opleveren, zal het weinig effectief zijn.

De vraag is of we in staat zijn ons eigen leerproces vorm te geven. We maken vaak de verkeerde leerkeuzes, verkiezen methodes die weinig effectief zijn, overschatten hoeveel we geleerd hebben en onderschatten de inspanningen die nodig zijn. De romantische idee dat we zelf aan het roer kunnen staan van ons leerproces is wellicht de achilleshiel van Edflix.