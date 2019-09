Een belasting het betalen waard

Toen bijna dertig jaar geleden de Berlijnse muur sneuvelde, dachten velen dat het einde van de geschiedenis aangebroken was. De liberale democratie had het gehaald van het totalitaire communistische blok. Nu zouden alle regimes overstag gaan en zich bekennen tot de liberale democratische rechtsstaat. Waar media vrij zijn, verkiezingen beslissen over macht en elke burger vrij zijn geluk mag zoeken. Het zou allemaal vanzelf gaan. De onvermijdelijke uitkomst was een nieuwe prachtige liberale wereld gebaseerd op rechten en niet op macht. Draaide dat even anders uit.

Helaas zijn ook politieke systemen onderhevig aan de wetten van de fysica. Een democratische rechtsstaat heeft een complexe structuur met een fijn afgestelde dynamiek. Er moeten veel radertjes vlot in elkaar draaien om de boel aan de gang te houden. Die complexe structuur in stand houden kost energie, veel energie. Er is niets vanzelfsprekend aan. En je mag al zeker niet verwachten dat het gemakkelijk zal zijn of soepel zal verlopen. Een democratie wrijft en schuurt in haar eeuwige gevecht tegen de entropie (wanorde), en zo hoort het.

Entropiebelasting

Op structuur moet je altijd een entropiebelasting betalen. Alle orde in deze wereld is niet meer dan een tijdelijke en lastige overwinning op de grijnzende entropie, die uiteindelijk het hele heelal in haar greep zal krijgen. Het voortbestaan van orde hangt daarom volledig af van de energie die we daarvoor willen opbrengen. Zodra we die entropiebelasting niet langer willen betalen, begint het verval en steken autocratie en chaos de kop op. Dat moment willen we zo lang mogelijk uitstellen, want dan houdt alles op.

Democratie is soms verdomd lastig. Toch loont het de moeite ervoor te gaan. Luiheid, berusting en cynisme zijn onze echte vijanden.

Een democratie heeft engagement nodig, weerbarstigheid, mensen die zich organiseren, comités oprichten, petities laten circuleren, benefieten organiseren, partijen stichten, meedoen aan verkiezingen, en op straat komen om hun mening duidelijk te maken. We hebben nood aan daadkracht en aan naïef optimisme. Luiheid, berusting en cynisme zijn de drie vrienden van de entropie. Als zij het overnemen zakt die complexe democratische structuur die ons vrij en welvarend heeft gemaakt als een soufflé in elkaar.

Totalitaire en populistische systemen zijn eenvoudiger in stand te houden. De entropiebelasting is lager. Je controleert de media, en dus is verkiezingen winnen relatief gemakkelijk. Als je het al nodig vindt om verkiezingen te houden. Er is geen scheiding van de machten. Je moet je dus geen zorgen maken dat het parlement je tegenwerkt, of dat rechters je beslissingen blokkeren. Als dat toch dreigt te gebeuren, zet je het parlement buitenspel of benoem je rechters die inschikkelijker zijn. Het is minder lastig dan een democratie.

Hellend vlak

Dat is er aan de hand in Rusland en Turkije, in de VS en het Verenigd Koninkrijk, in Hongarije en zelfs in Polen. Burgers zijn het beu de entropiebelasting te betalen. Dan zit je al heel snel op een hellend vlak naar autocratie en chaos. Na een paar decennia besef je dat je vrijheden verdwijnen en dat het land begint te stagneren, maar dan is het te laat. De entropie, het betonrot van democratische systemen, heeft de basisstructuren al zo diep aangevreten dat de boel op instorten staat.

Maar laten we niet vergeten dat onze rechtsstaten de succesvolste vorm van menselijke organisatie in de geschiedenis blijven. We hoeven niet afgunstig te zijn op het succes van China, of bang en gelaten over onze eigen toekomst. Autocratieën doen het altijd een tijdje goed, maar het herstel van de centrale controle leidt ooit tot een gebrek aan innovatie en stagnatie. En dat is waar wij in uitblinken: vrijheid leidt tot onvoorspelbare vernieuwing.