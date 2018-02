Een cirkel met scherpe kantjes

De circulaire economie lijkt de toekomst, maar er zitten weerhaken aan.

Caroline Ven econoom en co-oprichteer van Ticket 2 the future

Er is een nieuwe heilige graal: de circulaire economie. Voorstanders daarvan omschrijven het oude economische model als puur lineair: we halen de grondstoffen en materialen op, verwerken die tot producten met hopelijk wat meer toegevoegde waarde, en na gebruik belanden die spullen op een waardeloze afvalberg of hoogstens in de verbrandingsoven. Een kind ziet in dat dit weinig duurzaam is.

In het circulaire model worden grondstoffen en materialen telkens opnieuw hergebruikt of opgewerkt tot nieuwe waardevolle grondstoffen. Zo sparen we de aarde, want uiteindelijk zullen de mijnen en olievelden ooit uitgeput geraken. De eindigheid van grondstoffen verklaart onmiskenbaar ook de exploratiedrang naar de ruimte van ondernemers als Richard Branson en Elon Musk. Zoals de kolonialen destijds nieuwe continenten opzochten op zoek naar rijkdommen, kunnen we mogelijk ooit andere planeten ontginnen.

Maar zolang dat verre dromen blijven, moeten we het met onze eigen aarde stellen. Dat het circulaire model loont, bewijzen ondernemingen dicht bij huis. Vorige week nog publiceerde Umicore recordwinsten. Recyclage en opwerking van waardevolle metalen voor de batterijindustrie heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. De verdere elektrificatie van het wagenpark zal het succesverhaal alleen maar versterken.

Het bedrijf plant dan ook een miljoeneninvestering in een nieuwe batterijfabriek, waar de burgemeester van Antwerpen en de topman van de Antwerpse haven zich al voor opmaken.

De lineaire economie is dood, lang leve de circulaire economie dus. Toch is de idee erachter bijlange niet zo nieuw. Oude indianenstammen leefden jaren in balans met de natuur. Respect voor Moeder Aarde hield in dat men niet meer mocht onttrekken dan wat de aarde zelf kon voortbrengen. Ook het aloude idee van rentmeesterschap in het westerse denken stoelt op die idee.

Nu is het nieuwe modewoord de circulaire economie. Oude wijn in nieuwe zakken. De Europese Commissie, de Vlaamse overheid, consultants en bankiers hebben er de mond van vol. Toch vraag ik me af waarom zulk heilzaam model niet spontaan de dominante economische strekking is geworden. Als we er zoveel bij te winnen hebben, zou dat toch vanzelf gebeuren. Welke ondernemer wil niet de superwinsten van Umicore opstrijken?

Het probleem is dat een circulair model wel degelijk een prijs heeft. En iemand moet die betalen. Zolang de schaarste aan grondstoffen en materialen zich niet weerspiegelt in de prijzen ervan zullen weinigen bereid zijn de eventueel hogere prijs voor een gerecycleerde variant op te hoesten.

Dit hoeft niet per se het geval te zijn. Sommige materialen, zoals aluminium, zijn goedkoper als ze gewonnen worden uit recyclage van bijvoorbeeld blikjes dan uit het erts bauxiet. Maar zelfs dan nog belanden veel blikjes in de afvalverbrandingsoven.

Dat Vlaanderen overweegt om statiegeld op blik in te voeren, kan in dat opzicht de wenkbrauwen doen fronsen. Laat de industrie die opportuniteit zomaar liggen? Is het prijssignaal niet krachtig genoeg? Of zijn er toch verborgen kosten aan het hele recyclageapparaat, al is het door de logistiek?

Het heikelste punt van de circulaire economie is dat die onmogelijk op louter lokale schaal kan worden toegepast. Zeker in een exportgedreven economie zoals de onze. Via import kunnen we grondstoffen en waardevolle materialen dan wel verwerken, maar wat doen we met de eindproducten die overal in de wereld terechtkomen? Hoe krijgen we controle op de volledige keten wanneer die reikt tot buiten de eigen invloedssfeer van het beleid?

Hier raken we een fundamenteel punt van eigenaarschap. Om ons ervan te verzekeren dat schaarse grondstoffen, zoals die verwerkt in de batterijen van elektrische wagens, terugkeren aan het einde van de levensduur mogen we de eigendomsrechten ervan niet overdragen.