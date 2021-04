‘Martine, het is me gelukt een duurzaam project op poten te zetten: de wekelijkse complimomentjes’

‘De complimomentjes vinden standaard elke vrijdag om 16 uur plaats. Elke afdeling wordt uitgenodigd samen te zitten met het team en elkaar te feliciteren met iets wat de collega deze week goed heeft gedaan. Het kan iets kleins zijn, van ‘bedankt dat je me een koffie bracht’, tot een target dat werd binnengehaald. Het is belangrijk dat we tonen dat we elkaar appreciëren. Uit studies blijkt dat ook bevorderlijk voor de productiviteit.’