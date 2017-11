Een heel ander krijgsspel

De doelloosheid van de brexitgesprekken creëert in Brussel toenemende nervositeit. Ondertussen werd de Europese bankenunie in alle stilte uitgehold.

Het Duitse weekblad Der Spiegel pakte onlangs uit met een intern rapport van de Bundeswehr. Zo te lezen knoopt het Duitse leger opnieuw aan met een 19de-eeuwse traditie die erin bestond mogelijke scenario’s voor een gewapend conflict uit te werken in alle varianten. Het aanvalsplan van generaal Alfred von Schlieffen, in 1914 uitgevoerd in een weliswaar gewijzigde versie, was zo’n denkoefening. Het einde van de Koude Oorlog zou die Duitse legertraditie even onderbreken. Maar na de aanhechting van de Krim door Rusland in 2014 hervatten de Duitse militaire plannenmakers hun werk.

Ongeduld voortgestuwd door onmacht blijft de Europese Unie tekenen.

‘Strategische Vorausschau 2040’ luidt de titel van het 120 bladzijden tellende Bundeswehr-document. Het bevat een zestal scenario’s, waarvan sommige zo optimistisch zijn dat alleen violen op de achtergrond ontbreken. Maar in de meest pessimistische vooruitzichten wordt gerekend met het uiteenvallen van de wereldorde, en dus ook van de Europese Unie. En dat na decennia van instabiliteit, waarbij sommige lidstaten de EU verlaten, extremistische gedachten hoogtij vieren en Oost-Europese landen aansluiting zoeken bij Rusland.

Ook de toenemende krijgsmacht en economische slagkracht van China leiden tot nieuwe elementen in het militaire denkwerk. Geheel terecht. De Britse krant The Guardian citeert Costas Douzinas. Het Griekse Syriza-parlementslid en lid van de Defensiecommissie zegt: ‘Terwijl de Europeanen in Griekenland als middeleeuwse bloedzuigers tekeergingen, kwamen de Chinezen met geld.’ De Chinezen kochten de hele containerhaven van Piraeus en sloten afgelopen zomer voor miljarden investeringsovereenkomsten met de Grieken.

Het Bundeswehr-rapport had wellicht minder aandacht gekregen, mocht Europa wat zelfverzekerder uit de schors komen. Zelfs politici als gewezen eurocommissaris Karel De Gucht (Open VLD), die bezwaarlijk van euroscepsis kan worden verdacht, oordelen vandaag dat Europa in een kwestie als de Catalaanse beter even zijn sokken optrekt in plaats van zich ervan af te maken door te stellen dat het om een interne Spaanse aangelegenheid gaat.

Schade

Achter de Catalaanse crisis speelt zich een heel ander krijgsspel af: de brexitonderhandelingen. De afloop ervan is hoogst onzeker, de mogelijke schade van een mislukking kan voor beide kampen aanzienlijk worden. Vooral de doelloosheid van de gesprekken en de opmerkelijke luchthartigheid waarmee de Britten naar de rand van de afgrond stappen, zijn stilaan angstaanjagend. En het is niet dat ze niet worden gewaarschuwd voor de naderende gevaren door hun specialisten van het Foreign Office. Maar die worden dan weer gewantrouwd door de politieke kaste in Westminster. Ooit beweerde Labour-politicus Tony Benn dat het Foreign Office de trouw aan Londen had ingeruild voor die aan Brussel.

In het Verenigd Koninkrijk zelf heeft de uitslag van het brexitreferendum nochtans de politieke evenwichten grondig verstoord. Alleen de aangekondigde economische ineenstorting bleef uit. De waarde van het pond daalde aanvankelijk nogal fors, maar herstelde wat. De groei bleef op een bescheidener niveau dan die in de grote EU-landen, maar de binnenlandse vraag steeg, net als het ondernemersvertrouwen. Het consumentenvertrouwen gaat dan weer de andere richting uit, wellicht ook als gevolg van de oplopende inflatie. Maar met 4,4 procent was de werkloosheid sinds 1975 nooit zo laag.

Dat alles maakt dat de Britse regering allerminst wordt opgejaagd. Bovendien lijkt de regering van de door de jongste verkiezingen fel verzwakte premier Theresa May niet in te zien dat zelfs een toetreding tot de Europese Vrijhandelsassociatie met onder meer Noorwegen, IJsland en Zwitserland lang niet zo eenvoudig is als voorgesteld. Voor de Noord-Ierse boeren kan dat bijzonder pijnlijk worden.

Intussen groeit de bezorgdheid, vooral in landen als Ierland, Nederland en België. Daar zou een harde brexit de zwaarste gevolgen hebben. De Belgische, zeg maar Vlaamse uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk is de jongste maanden al teruggezakt tot het niveau van 2013. In Zeebrugge, waarlangs een belangrijk deel van de trafiek over het Kanaal loopt, houden ze hun hart vast.

Sombere onderhandelaars

De volgende ronde van de brexitgesprekken is in december. De Europese onderhandelaars zien het somber in. En als het in december mislukt en alles naar de volgende bijeenkomst in maart 2018 wordt getild, ziet het er pas echt beroerd uit. Daarom pleitte de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney al voor een overgangsperiode van vijf jaar. Volgens de Ieren is het uitgesloten in één jaar een Brits-Europees vrijhandelsakkoord rond te krijgen.

Ook de Nederlanders twijfelen aan de goede afloop van de onderhandelingen met de Britten. De economen van Rabobank komen uit bij een mindere economische groei van 4 procent, of een schade van nagenoeg 35 miljard euro, als het niet tot een handelsvergelijk komt. En het gaat niet alleen om landingsrechten en haveninkomsten. Neem de zeevisserij: Nederland haalt zo’n 46 procent van zijn visvangst uit de Britse 200 mijlszone.

Eerder deze week bleek dat de Europese Commissie in alle stilte is gecapituleerd voor de grootbanken door de verplichting te schrappen om de handelsactiviteiten voor eigen rekening af te zonderen van het depositobankieren

Terwijl de brexitonderhandelingen tergend traag voortkabbelen, hebben de Nederlanders steeds meer moeite met de kwantitatieve versoepeling die de ECB aanhoudt. Ze heeft niet alleen de Belgische spaarders maar ook de Nederlandse pensioenfondsen al miljarden gekost. Net als in Berlijn vinden ze in Den Haag, waar de nieuwe regering van premier Mark Rutte niet zo eurofiel is als de vorige, het ECB-optreden stilaan een heus politiek probleem. De ECB wuift het probleem weg. Net als het gemopper van de banken, die hun winsten zien smelten. ‘Dan moeten ze maar besparen’, repliceerde ECB-voorzitter Mario Draghi onlangs.

En dat allemaal in een Europa dat al niet blaakt van zelfvertrouwen. Eerder deze week bleek dat de Europese Commissie in alle stilte is gecapituleerd voor de grootbanken door de verplichting te schrappen om de handelsactiviteiten voor eigen rekening af te zonderen van het depositobankieren. Die verplichting was nochtans een van de sluitstukken van de financiële reglementering uitgewerkt door toenmalig commissaris en nu brexitonderhandelaar Michel Barnier.

Door de verplichting te schrappen gaf de Commissie toe aan de druk vanuit de Europese Raad. Dat het resolutiefonds weinig voorstelt, was al bekend. De Europese depositogarantie laat op zich wachten. Met het kapseizen van de Italiaanse bank Monte dei Paschi is gebleken dat ook de bail-invereiste, waarbij de aandeelhouders en de schuldeisers eerst hun deel van de lasten moeten dragen, niet werkt. Het was alweer de Italiaanse belastingbetaler die de factuur kreeg. Daarmee rest van de bankenunie alleen nog het skelet.

Ongeduld voortgestuwd door onmacht blijft de EU tekenen. Misschien moeten ze in Brussel dat Bundeswehr-rapport toch eens grondig bekijken.

Correctie:

Volgens de jongste index van Transparency International is Spanje niet langer de koploper in de EU als het over corruptie gaat, zoals in de vorige aflevering van Paleis der Natie werd beweerd. Niet omdat Spanje deugdzamer werd, maar omdat andere Europese landen nog slechter presteerden. In de index 2016 staat Spanje nog altijd op een weinig benijdenswaardige plek tussen Costa Rica en Georgië. Blijft de vaststelling dat de EU de strijd tegen corruptie in Spanje en andere lidstaten kennelijk geen prioriteit vindt.