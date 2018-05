Een slogan is nog geen visie

Onder meer dankzij de digitalisering en het internet beschikken we over een zee aan data. Maar data zijn nog geen informatie. Daarvoor dienen we de context van de gegevens te kennen. Moeten we logische verbanden tussen de data zoeken. Echte kennis vergt analyse, niet een optelsom van weetjes. Sommige zaken zijn zo complex dat het echt wel doorgedreven studie vergt om die verbanden te zien en conclusies te kunnen trekken. Het is een zoektocht naar algoritmes waar wetenschappers het verschil zien tussen verbanden op basis van oorzaak en gevolg, en toevallige correlaties.

Lukraak gekozen of zelfverklaarde leiders rond één thema voeren de democratie versneld naar een demagogie.

Los van rationele analyses kan de relevante context ook persoonsgebonden zijn. Afhankelijk van de eigen specifieke situatie ziet men de realiteit anders onder ogen. De filosoof John Rawls vergeleek dit met een ‘sluier van onwetendheid’: hoe wilt u de samenleving geordend zien als u op voorhand niet weet welke positie u erin bekleedt? Zijn denkoefening daagt uit tot empathie, zeker wanneer het over welvaarts(her)verdeling, kansen of straffen gaat.

Om belangrijke beslissingen te nemen die een grote groep mensen raken of lange tijd impact zullen hebben, is het belangrijk grondig inzicht te verwerven en meerdere invalshoeken in te nemen. Oppervlakkige weetjes maken dan best plaats voor meer doorgedreven analyse.

Laat dit net de grote uitdaging zijn in een tijdperk waarin iedereen zeer snel een mening kan spuien en verspreiden. Onder meer via sociale media worden goed klinkende slogans razendsnel gelanceerd, verspreid en geliket. Zelfs over de meest complexe vraagstukken hebben velen snel hun mening gevormd.

Het is een van de zwaktes van heel wat initiatieven voor burgerparticipatie. Vaak zijn die gedreven door één thema, vanuit een bepaalde invalshoek. Zo laten sommige gemeenten een deel van de begroting bepalen via een participatieve burgerwerkgroep. Maar wat als diezelfde werkgroep ook moet bepalen wie onder de aanwezigen die centen moet ophoesten? De discussies zouden allicht meer tijd in beslag nemen.

Pericles

Het doet denken aan het verhaal van Pericles, de grote Atheense staatsman en vertegenwoordiger van de democratie in Athene. Elke man één stem. Net hij werd door de stem van het volk verplicht baan te ruimen voor een demagoog in de huidige betekenis van het woord.

Het ontbreken van voldoende inzicht en kennis - kennis die dan geleverd wordt door demagogen, fake news - is een valkuil. Dat is de historische zwakte van burgerdemocratie in welke vorm ook, van initiatieven als de G-1000 tot bindende referenda over belangrijke onderwerpen. Gelukkig is de keuze voor of tegen het torenuurwerk in Mechelen geen belangrijk onderwerp.

Het ontbreken van voldoende inzicht en kennis is de historische zwakte van burgerdemocratie in welke vorm ook.

In een overlegmodel moeten de belangen van de diverse stakeholders en van mensen die vaak niet of slecht vertegenwoordigd zijn aan bod kunnen komen en mee worden genomen in de beslissing. Beslissingen worden best genomen op basis van degelijke informatie.

Met de verkiezingen op zowel Vlaams, nationaal als Europees vlak in zicht hebben we meer dan ooit nood aan partijen die over meerdere regeerperioden heen verantwoording kunnen afleggen aan de kiezer, die niet gaan lopen zodra hun slag is thuisgehaald (denk aan UKIP van Nigel Farage in het Verenigd Koninkrijk), die niet ophouden bij één thema (zoals meer groen of meer blauw op straat) én die holistisch kunnen denken: alle elementen meenemen en onderling afwegen.