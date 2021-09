Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is een illusie

Het gat in de begroting? Opgelost met een werkzaamheidsgraad van 80 procent. De ongedekte pensioenfactuur? Makkelijk gefikst met een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Helaas wordt er niet bij vermeld dat er nog geen begin is van een geloofwaardig plan om die werkzaamheidsgraad naar 80 procent te krijgen.

Dat het kan, blijkt in Duitsland, Nederland, Zweden en Zwitserland, waar 80 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk is. In België ligt de werkzaamheidsgraad op 70 procent, of zo’n 670.000 werkenden onder de 80 procentdoelstelling. We halen die doelstelling voor de 25- tot 54-jarigen (80,3%) en voor de hooggeschoolden (86,2%).