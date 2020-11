Een zondag in Brussel

Arrogantie gekoppeld aan lamentabel amateurisme zonder enige empathie met slachtoffers. In een Brussels commissariaat is dat blijkbaar de normale gang van zaken.

Dat is wat Tina meemaakte, een jonge Vlaamse die in Brussel studeert. Op zondag was ze samen met een vriendin naar de Zuidmarkt gegaan. De exotische exuberantie van de wekelijkse markt mag dan wat afgezwakt zijn in deze coronatijden, hij is nog altijd een bezoek meer dan waard.

Schermvullende weergave ©Photo News

Minder leuk is wat Tina nadien overkwam, toen ze naar huis fietste. Rond het Zuidstation zijn grote metrowerken aan de gang en daardoor kwam ze terecht op een drukke baan. Dat was niet naar de zin van een auto met jonge mannen die uiterst vulgaire woorden schreeuwden en probeerden Tina en haar vriendin klem te rijden. In een smalle straat slaagden ze daarin. Tina werd bij het haar gesleurd en in het gezicht gespuwd.

Buurtbewoners keken toe. Tot iemand toch probeerde de mannen te kalmeren. Waarom die zo agressief waren, is niet meteen duidelijk. Voor sommige macho's volstaan twee jonge vrouwen op een fiets om zich in hun eer aangetast te voelen.

De burgemeesters van Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst vinden blijkbaar hun sacrosancte gemeentelijke autonomie belangrijker dan een krachtdadige aanpak van de ondermaatse werking van de politiediensten.

De vriendin van Tina had ondertussen de politie gebeld. Het duurde 30 minuten voor een patrouille langskwam. Dat is toch wel heel lang voor een duidelijk geval van fysieke agressie. Maar dat is blijkbaar de regel in Brussel.

Net zoals het heel gewoon is dat geen van de agenten een woord Nederlands sprak. Agenten in Brussel moeten volgens de wet tweetalig zijn, maar dat is in de praktijk steeds minder het geval. De agenten behoorden tot een van de zes politiezones, die van Brussel-Zuid. Ik had al eens met hen te maken, en toen werd ik zowat uitgescholden toen ik Nederlands wou praten.

Veel Brusselse Vlamingen schakelen in dat soort situaties gemakkelijk over naar het Frans. Maar Tina’s geringe kennis van de andere landstaal liet dat niet toe. Ook op het commissariaat bleek niet één agent van dienst in staat een verhoor in het Nederlands af te nemen.

Taalwetten

Ook de Vlaamse politici hebben blijkbaar aanvaard dat de talenkennis van kandidaat-agenten ondermaats is. Dat men dat heeft laten betijen leidt tot onaanvaardbare situaties met eentalige agenten. Dat Brussel een Franstalige stad zou zijn is geen argument. De taalwetten passen in een algemeen Belgisch kader. Als men daaraan morrelt, zouden de Vlamingen net zo goed de pariteit in de federale regering in vraag kunnen stellen.

Ook de Vlaamse politici hebben blijkbaar aanvaard dat de talenkennis van kandidaat-agenten ondermaats is. Dat men dit heeft laten betijen leidt tot onaanvaardbare situaties met eentalige agenten.

Dat Tina zich niet in het Nederlands mocht uitdrukken, was helaas niet het enige merkwaardig feit. In afwachting van het verhoor werd ze in eenzelfde ruimte als haar agressor geplaatst, een heel grove professionele fout. En toen Tina zei dat ze klacht wou neerleggen, beweerde de agent dat ze dan een nacht in de cel moest doorbrengen in afwachting van de komst van een rechter de volgende dag. Dat is complete onzin. De agent maakte het nog bonter.Hij nam foto's en vingerafdrukken alsof Tina de dader was.

Nooit zou dit 'fait divers' de openbaarheid gehaald hebben. Maar de stadskrant Bruzz publiceerde het relaas dat Tina op haar Facebook-pagina gezet had. En zo kon de politiezone Brussel-Zuid moeilijk anders dan een onderzoek van de feiten aankondigen. Nu kan iedereen zich een goed beeld vormen van wat blijkbaar de normale gang van zaken is in een Brussels commissariaat: arrogantie gekoppeld aan lamentabel amateurisme zonder enige empathie met het slachtoffer.

Gatz

De zone wordt beheerd door de burgemeesters van Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst. Die vinden blijkbaar hun sacrosancte gemeentelijke autonomie belangrijker dan een krachtdadige aanpak van de ondermaatse werking van de politiediensten. Het totale gebrek aan respect voor Nederlandstaligen zal hen een zorg zijn. In de Brusselse gewestregering is minister Sven Gatz (Open VLD) bevoegd voor meertaligheid. Benieuwd of hij vindt dat die ambitie ook geldt voor politieagenten.

Luckas Vander Taelen