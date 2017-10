Een zwaar beroep voor iedereen

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Het is ondertussen wel duidelijk dat onze overheid voor enorme financiële uitdagingen staat. Met het huidige begrotingstekort, de extra uitgaven voor pensioenen en zorg door de vergrijzing, de extra uitgaven om onze overheidsinvesteringen weer op niveau te brengen en de extra defensieuitgaven in het kader van de NAVO-afspraken komt die uitdaging op termijn neer op een kleine 10 procent van het bruto binnenlands product op jaarbasis. In euro’s van vandaag komt dat neer op zo’n 40 miljard euro.

In tegenstelling tot wat sommigen beweren, zal die uitdaging niet zomaar verdwijnen en evenmin zullen we die makkelijk kunnen financieren met belastingen op vermogen. De beste manier om ons op die uitdaging voor te bereiden is door meer mensen aan het werk te krijgen en te houden. De regering nam op dat vlak al maatregelen door de pensioenleefijd op termijn op te trekken en door de mogelijkheden van vervroegd pensioen in te perken. In dat kader werd de voorbije maanden onderhandeld over uitzonderingen op die regel. Zware beroepen zouden wel nog recht geven op vervroegd stoppen.

Nadat de onderhandelingen in de privésector vastliepen, lijkt er in de publieke sector wel overeenstemming te zijn over de criteria voor zware beroepen. De vier criteria zouden worden: moeilijke uurroosters, fysiek zware arbeid, veiligheidsrisico’s en psychologische en emotionele belasting (stress). Met een beetje goeie wil kan zo elk beroep als zwaar bestempeld worden en schiet het met dat langer werken weer niet op. Ondanks alle analyses over de noodzaak om langer te werken, stoppen de Belgen gemiddeld nog altijd voor hun 60ste. In alle enquêtes geven de werkende Belgen steevast aan dat ze dat zo willen houden.

In plaats van energie te verspillen aan mogelijkheden om toch nog vroeger te stoppen, zouden de overheid en de sociale partners beter hun energie stoppen in mogelijkheden om mensen effectief langer aan het werk te houden. Het louter verhogen van de wettelijke pensioenleeftijd zal op dat vlak het verschil niet maken.

Om mensen langer aan de slag te houden, moeten de gesubsidieerde mogelijkheden om vervroegd te stoppen worden afgeschaft. Daarnaast moet de loonvorming worden bijgestuurd, zodat ouderen niet langer uit de arbeidsmarkt geprijsd worden, moet veel meer worden geïnvesteerd in levenslang leren (ook voor ouderen) en moeten de arbeidstijden worden aangepast. Het aanpassen van het arbeidsmarktkader met een echte klemtoon op langer werken zal op termijn tot de noodzakelijke mentaliteitswijziging leiden. Eindeloze discussies over welke beroepen al dan niet echt zwaar zijn doen dat niet.

En voor al wie denkt dat langer werken echt niet haalbaar is: in Zwitserland ligt de reële pensioenleeftijd op 65, in Japan zelfs op meer dan 68 jaar. Daar zijn er ongetwijfeld ook zware beroepen.

Bart Van Craeynest hoofdeconoom bij Econopolis en auteur van 'Superstaat'.