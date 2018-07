Het is in Vlaanderen te weinig geweten hoe lokale openbare besturen in Brussel de taalwetgeving bewust overtreden en daar niet voor gesanctioneerd worden. Het lijkt of de Franstaligen ervan uitgaan dat de taalwetten die in 1966 democratisch gestemd werden niet op hen van toepassing zijn.

Toen werd vastgelegd dat wie in een Brusselse gemeentelijke administratie werkt een bewijs van kennis van de andere landstaal moet kunnen voorleggen. De administraties zijn verplicht die gegevens door te sturen naar de Brusselse vicegouverneur Jozef Ostyn.

Daar loopt het al fout. De OCMW’s van Brussel, Elsene, Sint-Lambrechts-Woluwe en Vorst lieten niets weten over hun benoemingen. Daarmee komen ze hun wettelijke verplichtingen niet na. Maar niemand klaagt dat aan, tenzij de vicegouverneur dan. En die heeft maar een partieel zicht op de situatie.

Wat is het nut van een taalwet als die ongestraft kan worden overtreden, decennia aan een stuk?

De cijfers waarover hij wel beschikt zijn sprekend. Van de 2.554 benoemingsbesluiten verlopen er maar 449 volgens de taalwet. Dat betekent dat niet meer dan 17,6 procent tweetalig is. De meesten van hen zijn contractuelen en minder dan 10 procent is de beide landstalen machtig.

Onlangs kwam ik in het gemeentehuis van Vorst in aanraking met vier ambtenaren. De enige die redelijk Nederlands praatte, was waarschijnlijk om die reden aan het onthaal geplaatst. Een tweede had een bijzonder beperkte woordenschat. De derde excuseerde zich voor zijn totale onkunde. De vierde deed wat veel ambtenaren doen als ze betrapt worden op hun gebrekkige taalkennis: ze zeggen niets, op enkele gemompelde woorden na.

Gelukkig spreken de meeste Vlamingen genoeg Frans om zich te redden. Daarop rekenen de Franstaligen om de taalwet te negeren. De gemeenten incasseren graag het federale geld dat ze krijgen omdat ze een onmachtige Vlaamse schepen dulden, maar tonen geen respect voor enige taalwet die de positie van het Nederlands in Brussel zou kunnen versterken.

Rustig

Stel je even een omgekeerde toestand voor, dat Franstalige Brusselaars niet in hun taal bediend zouden worden. Het Brusselse kot zou te klein zijn, de verontwaardiging totaal. Het aantal parlementaire vragen niet bij te houden, een regeringscrisis niet te vermijden. Maar als het om Vlamingen gaat, blijft het rustig op alle fronten. Op het vlak van taalgebruik zijn niet alle Belgen gelijk voor de wet in het tweetalige Brusselse Gewest.

De weinig verrassende conclusie van de vicegouverneur is dan ook dat de situatie op zijn zachtst gezegd problematisch blijft. ‘Bij een zeer groot deel van de benoemingen wordt de taalwetgeving niet gerespecteerd’, verzucht hij. Eigenlijk zeggen de gemeenten ‘On s’en fout!’ en lachen ze de Vlamingen in hun gezicht uit. Want wat is het nut van een taalwet als die ongestraft kan worden overtreden, decennia aan een stuk?

Eigenlijk zeggen de gemeenten ‘On s’en fout!’

Ostyn schorst zowat 60 procent van de dossiers. Maar ook dat negeren de gemeenten, want zo’n schorsing is slechts tijdelijk, tenzij de Brusselse regering (voor gemeenten) of het college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (voor de OCMW’s) Ostyn volgt en een vernietiging laat volgen op de schorsing. Als dat niet gebeurt, en dat is dus ongeveer altijd, wordt de schorsing gewoon na 40 dagen opgeheven. Zo halen de Franstaligen hun slag thuis en worden de administraties blijvend eentalig.

Het kan zelfs erger: volgens de taalwet is pariteit vereist voor leidinggevende functies. Maar ook dat is bijna nergens het geval. Ook daar wordt de wet duidelijk overtreden en ook daar laten ze dat gebeuren.

Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters hebben een wetsvoorstel klaar waardoor de vicegouverneur de bevoegdheid krijgt de benoemingen van eentaligen te vernietigen. Dat voorstel heeft het voordeel van de duidelijkheid en zou de Franstaligen dwingen de wet te respecteren.