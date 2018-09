Eerlijkheid over handel brengt ons verder

Dat bij de hoogoplopende ruzie tussen China en de Verenigde Staten vooral een tactisch spel bezig is over nieuwe handelsevenwichten maakt het des te belangrijker de dieperliggende uitdagingen nuchter te onderzoeken.

Het presidentschap van de Amerikaanse president Donald Trump is te wijten aan een diep ongenoegen in de westerse maatschappij en een deel daarvan wordt gevoed door de overtuiging dat de globalisering grote schaduwzijden heeft die steeds ontkend worden. We moeten die discussie met open blik voeren zonder angst dat onze argumenten zouden worden misbruikt door demagogen of populisten. Ik merk ook vaak dat uit bestaand onderzoek heel selectief geciteerd wordt.

Schermvullende weergave ©IMAGEGLOBE

Eerder was er een zware discussie tussen de VS en Mexico over de vrijhandelszone Nafta die ze samen met Canada hebben sinds 1994. Internationale handel is complexer dan wordt voorgesteld. Sommige studies stellen dat Nafta niet bijster veel extra welvaart heeft opgeleverd. Maar dezelfde studies geven aan dat Nafta heel schadelijk zou zijn, nu de nieuwe productieprocessen ingebed zijn in grensoverschrijdende waardeketens. Theoretische ramingen van de baten van vrijhandelsakkoorden en evaluaties eens ze in werking zijn, wijken steevast sterk van elkaar af. Zo werd voorspeld dat Nafta de VS een welvaartswinst zou opleveren van 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl een recente studie de impact op amper 0,06 procent schat.

Politiek explosiever is dat de resultaten vooral voor lager geschoolden heel wat minder rooskleurig bleken. Grootschalige handelsakkoorden moeten gepaard gaan met programma’s om mensen te herscholen en hen de overgang te laten maken van overbodig geworden jobs naar jobs met een toekomstperspectief.

Gemiddelden

Bovendien moet voor het beoordelen van handelsakkoorden altijd gekeken worden naar de gezondheid van de arbeidsmarkt in zijn geheel en naar segmenten. Gemiddelden kunnen veel verbergen.

Voor veel Mexicanen betekende het vrijhandelsakkoord dat ze een miserabel bestaan op het veld hebben kunnen inruilen voor een job in een autofabriek. Ondertussen worden in Mexico modellen geproduceerd van 13 automerken. In 2016 liepen er 3,5 miljoen auto’s van de band. Daarvan exporteerde Mexico er 2,7 miljoen. 86 procent ging naar de VS en Canada.

Dat China kon toetreden tot de Wereldhandels­organisatie terwijl het met subsidies en sterke interventie het internationaal handelsregime scheeftrekt, begint zich te wreken.

Evengoed hebben sectoren in de VS van Nafta geprofiteerd, zoals graan en maïs. Het is overigens verre van zeker of de Amerikaanse autoproductie er zonder Nafta beter aan toe zou zijn. Volgens het Center for Automotive Research in Michigan gaan auto-onderdelen wel zeven keer de grens over tijdens de fabricage en zouden grote delen van de Amerikaanse auto-industrie zonder Nafta allang verhuisd zijn naar lagelonenlanden in Azië, Oost-Europa of Zuid-Amerika. Dat impliceert dat de ingewikkelde autocluster over de Noord-Amerikaanse grenzen heen profiteert van zowel de lage kosten in Mexico als van de technische kennis in de VS.

Het handelsregime van de wereld steunt op de premisse dat economische praktijken uiteindelijk zullen convergeren. Niet alleen het geval China toont dat dat wel eens fictie kan blijven. De eerste handelsakkoorden lieten landen veel ruimte om hun eigen ontwikkelingskoers uit te zetten.

Weggelachen

Elke regulering die de import kan afremmen kan nu behandeld worden als een handelsbeperking. Het binnenlands beleid - of het nu gaat over arbeidsvoorwaarden, belastingstelsels of technologische ontwikkeling - ondergeschikt maken aan het handelsregime kan onverstandig en onhoudbaar blijken.

Niemand heeft er iets aan als de voordelen kunstmatig worden overdreven en de bezorgdheden geminimaliseerd worden.

Trumps uitspraken over eerlijke handel worden weggelachen maar dat China kon toetreden tot de Wereldhandelsorganisatie terwijl het met subsidies en sterke interventie het internationaal handelsregime scheeftrekt, begint zich te wreken. Elk land heeft een bandbreedte nodig om zijn eigen groeistrategie te bepalen. Ook ontwikkelde economieën zoals de Amerikaanse of de Europese.